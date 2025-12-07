Mayoristas rechazan la paritaria de comercio y denuncian "costos ocultos" en los aportes obligatorios

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) manifestó su rechazo a la más reciente paritaria del sector Comercio, al considerar que incluye “costos ocultos” que elevan la carga laboral y afectan la competitividad de las empresas.

A través de un comunicado al que accedió Noticias Argentinas, los mayoristas reclamaron una reforma laboral que brinde protección tanto a los trabajadores como a las PyMEs frente a este tipo de acuerdos. Según explicó la entidad, los incrementos establecidos en los aportes obligatorios “encarecen los costos laborales, impactan en la competitividad, promueven la informalidad y finalmente terminan trasladándose a precios” .

Uno de los puntos señalados es el aporte correspondiente al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (Inacap), que obliga a los empleadores a abonar el 0,5% del salario de la categoría “Maestranza A” por cada trabajador . Estos fondos luego se distribuyen entre la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), bajo el argumento de “capacitación y fortalecimiento institucional”.

Cadam sostuvo que este esquema “autobeneficia” a quienes integran la mesa paritaria , ya que su recaudación aumenta con cada negociación salarial. El aporte supera los $30 mil millones anuales .

Si bien el Decreto 149/2025 —impulsado por el ministro de Transformación y Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger— había prohibido que las convenciones colectivas impusieran cargas a empleadores no afiliados, una medida cautelar del propio Inacap dejó sin efecto esa disposición al argumentar que el instituto es independiente y, por lo tanto, no está alcanzado por el decreto .

Los mayoristas también mencionaron el caso del seguro complementario de retiro obligatorio “La Estrella”, que desde junio de 2025 representa el 1,6% del salario, y la Contribución Solidaria por COVID-19 a la obra social Osecac, que continúa cobrándose a pesar de que la emergencia sanitaria ya concluyó e incluso en casos en los que el trabajador no está afiliado a esa obra social.

En este contexto, Cadam reiteró su pedido de una reforma laboral “urgente” que proteja tanto a empleados como a PyMEs de “estos abusos” y reclamó ser incorporados a la mesa paritaria, de la que actualmente no participan. “No nos sentimos representados; nos pasan la cuenta de una mesa de la que no formamos parte”, señalaron.

También cuestionaron la decisión del secretario de Trabajo, Julio Cordero, por no permitirles integrar el proceso de negociación. En cuanto al acuerdo salarial, la paritaria de Comercio estableció el pago de un adicional no remunerativo de $100.000 entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Dentro de ese monto, los trabajadores percibirán una suma fija de $60.000 —no remunerativa ni acumulativa— que se sumará a los $40.000 ya pactados.

El bono será incorporado al salario básico en abril de 2026, y en esta instancia no se dispusieron aumentos de las escalas vigentes.