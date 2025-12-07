La historia del joven argentino que convierte tesis científicas en empresas de alto impacto

WeArePalta , la agencia de marketing para empresas de base científica, está marcando un hito en su expansión internacional. Augusto Boretti, el joven ingeniero industrial argentino de 27 años, CEO y fundador de la firma, se ha radicado en Tulsa, Oklahoma, con una misión: tender un puente entre las startups científicas de América Latina y el vibrante ecosistema tecnológico del interior de Estados Unidos.

La presencia de WeArePalta en Tulsa busca reducir esta brecha, facilitando que la ciencia latinoamericana acceda a capital, clientes e instituciones estadounidenses.

Boretti fundó WeArePalta a los 23 años, después de su propia experiencia como emprendedor en una startup biotecnológica. Esta etapa le reveló una dificultad transversal en el sector: la complejidad de explicar tecnologías sofisticadas a inversores y otros actores del ecosistema.

"Decodificando el arte de recaudar fondos en empresas de base científica" fue el título de su tesis universitaria, un análisis sobre patrones de financiamiento en biotecnología que refleja su profundo interés en el tema.

De esa necesidad nació la agencia, cuyo lema es "Amplifying the impact" . Hoy, WeArePalta acompaña a empresas deeptech en diversas áreas:

Estrategias comerciales

Materiales para rondas de inversión

Procesos de expansión global

En su primer año, WeArePalta ya contaba con siete personas, y actualmente el equipo está conformado por 25 profesionales –incluyendo biotecnólogos, ingenieros, diseñadores y desarrolladores– con proyectos activos en Argentina, toda América Latina, Estados Unidos, Europa y Japón. El propósito central de la compañía es transformar los avances científicos de proyectos aislados en empresas que generen un impacto real y mejoren la vida de las personas.

Aliados estratégicos en el corazón de EE.UU.

Desde su instalación en Estados Unidos, Boretti ha fortalecido su colaboración con instituciones clave:

LatamToTulsa (LTT): WeArePalta trabaja junto a esta iniciativa, respaldada por la George Kaiser Family Foundation, que apoya a startups latinoamericanas en relocalización, levantamiento de capital y expansión. Marcos Bazzana, director de LTT, resalta la importancia de la alianza: "Augusto y su equipo son aliados estratégicos en nuestra misión. Parte del éxito de las empresas que apoyamos depende de su capacidad para levantar capital y expandirse en EE. UU., y WeArePalta aporta herramientas fundamentales para ese proceso".

Endeavor Heartland: Boretti también colabora con esta organización que impulsa empresas en Arkansas, Missouri, Oklahoma y la región central de Estados Unidos. En este espacio, actúa como mentor para startups deeptech de la región que necesitan apoyo en crecimiento comercial, acceso a mercados y fundraising.

Proyecciones 2026: Foco en Salud y Agro

De cara a 2026, WeArePalta planea afianzar su presencia en EE.UU. enfocándose en dos verticales cruciales: Salud y Agro. Aunque la compañía ya trabaja con biotecnología en general, Boretti anticipa que el mayor crecimiento y aporte de valor se dará en el sector Salud, donde ve una oportunidad significativa para acelerar la expansión de empresas científicas con tecnologías transformadoras