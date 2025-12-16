16 de diciembre de 2025 - 15:53

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este miércoles 17 de diciembre

El dólar oficial para la venta cerró este martes con una tendencia alcista de $1.480. Conocé cómo abrirán los bancos este miércoles.

dólar miércoles 17 de diciembre

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró este martes a $1.480. Durante el inicio de este miércoles amanecerá al mismo precio. Además, el Banco Central anunció un nuevo plan y esquema en los límites de la banda de flotación del dólar oficial. Esto hará que pueda fluctuar libremente en el mercado sin que intervenga para controlarlo.

dólar miércoles 17 de diciembre

Precio del dólar para este miércoles en los bancos más importantes del país

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este miércoles 17 de diciembre

  • Banco Nación: $1.480
  • Banco Galicia: $1.485
  • Banco BBVA: $1.480
  • Banco Santander: $1.480
  • Banco Ciudad: $1.480
  • Banco Patagonia: $1.490
  • Banco Macro: $1.490
  • Banco Hipotecario: $1.480
  • Banco Supervielle: $1.476
  • Banco Credicoop: $1.480
  • Banco Piano: $1.480
  • Banco Comercio: $1.465
  • ICBC: $1.475
  • Brubank: $1.470

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

El Gobierno argentino puso en marcha una nueva etapa de su programa monetario con cambios relevantes en el esquema cambiario del dólar oficial administrado por el Banco Central. La principal novedad es la modificación en la dinámica de actualización de las bandas, que a partir de ahora se ajustarán de manera mensual siguiendo el último dato de inflación. Esta decisión fue bien recibida por buena parte de los economistas, que venían señalando la importancia de asignar al régimen cambiario de mayor previsibilidad y coherencia con la evolución de los precios.

El rediseño del esquema se enmarca dentro de un plan más amplio orientado a la acumulación de reservas internacionales, alineado con el comportamiento de la demanda de dinero y la liquidez existente en el mercado de cambios. En ese contexto, el programa contempla una expansión gradual de la base monetaria, que pasaría del 4,2% actual al 4,8% del PBI hacia diciembre de 2026. Según las estimaciones oficiales, ese incremento podría ser absorbido a través de la compra de alrededor de USD 10 mil millones, siempre que los flujos de la balanza de pagos lo permitan.

Desde hace meses, distintos analistas advertían sobre la necesidad de que el Banco Central retome la compra de divisas para recomponer las reservas, especialmente en un período sensible desde el punto de vista político y financiero, como la antesala de las elecciones legislativas. El propio ministro de Economía, Luis Caputo, asumió ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) el compromiso de cerrar diciembre de este año con reservas netas de USD -2.600 millones.

dólar miércoles 17 de diciembre

Durante la presentación oficial, el presidente del BCRA, Santiago Bausili, junto a Federico Furiase, subrayó que el nuevo esquema cuenta con el aval del FMI y descartó que el ajuste de las bandas implique automáticamente una suba del dólar o un traslado directo a los precios.

