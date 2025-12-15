El Tesoro Nacional compró más de US$300 millones tras los anuncios del Banco Central sobre el dólar

El Banco Central (BCRA) avanzó con un nuevo récord en su estrategia de fortalecimiento de reservas al concretar una importante compra de dólares, en línea con los objetivos anunciados para el próximo año: l as bandas de flotación del dólar se actualizarán por inflación a partir del 1 de enero de 2026 .

La entidad que preside Santiago Bausili adquirió un total de US$332 millones, lo que permitió que las reservas brutas pasaran de US$41.902 millones a US$42.234 millones entre hoy y el viernes , según Noticias Argentinas.

El incremento en la acumulación de divisas se sitúa en concordancia con lo anunciado hoy por esa misma entidad, la cual se comprometió a llevar a cabo “un programa de acumulación consistente” .

Esto también se centra en el pedido del Fondo Monetario Internacional (FMI) de acumular más reservas , en lo que consideró como “desafiante” la meta comprometida para este año.

“La política monetaria y cambiaria tendrán que tener aportes más ambiciosos para acumular reservas, lo que ayudará a Argentina a afrontar eventuales shocks y facilitará el acceso a los mercados”, dijo Julie Kozack, portavoz del FMI.

En línea con el pedido del FMI, la entidad que preside Santiago Bausili comunicó hoy la fase de re-monetización que implementará a partir del año próximo, donde se comprometió a acumular reservas bajo “un programa de acumulación consistente”.

En ese sentido, explicó que se prevé un aumento de la base monetaria del 4,2% actual a 4,8% del PBI (Producto Bruto Interno) para diciembre del año próximo, lo que le permitiría comprar alrededor de US$10.000 millones sujeto a la oferta de flujos de la balanza de pagos.

Y agregó que, con un aumento de la demanda de dinero del 1% del PBI, ese número podría escalar hasta los US$17.000 millones “sin requerir esfuerzos sostenidos de esterilización”.