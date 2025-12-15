15 de diciembre de 2025 - 18:42

Aumentó el valor de la canasta de crianza en noviembre y superó los $570.000 para chicos de 6 a 12 años

El Indec publicó los valores correspondientes al mes de noviembre para el costo de crianza. Los valores cambian según la edad.

Los datos de noviembre del Indec registraron que se necesitan entre $450.355 y $571.106 para cubrir los gastos de la canasta de crianza  en noviembre. 

Los hogares necesitaron entre $450.355 y $571.106 en noviembre para cubrir los gastos de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El informe oficial detalla que la canasta de crianza contempla dos componentes principales: el costo de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños y el valor económico del tiempo destinado a su cuidado.

El INDEC precisó que el componente de bienes y servicios se calcula a partir de la Canasta Básica Total (CBT) del Gran Buenos Aires, que incluye alimentos, vestimenta, transporte, educación, salud y vivienda, entre otros rubros. En tanto, el costo del cuidado surge de la valorización de las horas teóricas necesarias para la atención de los niños, tomando como referencia la remuneración del personal de casas particulares.

Valores de la canasta de crianza según la edad

Los valores publicados por el Indec revelan que la crianza para un menor de 1 año se ubicó en los $450.355: $142.416 fueron costos de bienes y servicios, mientras que los $307.939 fueron costos de cuidado.

Para el grupo de 1 a 3 años, los bienes y servicios representaron $183.892, mientras que el cuidado insumió $351.930 mensuales.

Con respecto a niños de 4 a 5 años, el número total se ubica en $454.165, como consecuencia de $234.209 en costos de bienes y servicios y $219.956 en costos de cuidado.

Por último, en la franja de 6 a 12 años el costo fue de $571.106, en donde $290.537representaron los costos de bienes y servicios y $280.569 en costos de cuidado.

La medición de la canasta de crianza se actualiza mensualmente y busca visibilizar el impacto económico que implica la crianza en los hogares, así como aportar información clave para el diseño y seguimiento de políticas públicas vinculadas a la infancia y la niñez.

