Indec difunde hoy la inflación de noviembre y se estima que seguirá la tendencia alcista: arriba del 2%

En junio el índice marcó 1,6% y comenzó un ritmo ascendente moderado: 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

Redacción Economía
El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves, a las 16, la inflación correspondiente al mes de noviembre, mientras las principales consultoras privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central anticipan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ubicará entre 2,3% y 2,5%.

El REM, elaborado por el Banco Central a partir de estimaciones de especialistas del sector privado, proyectó una inflación del 2,3% para el penúltimo mes del año y anticipó que la variación interanual cerrará 2025 en torno al 30,4%.

Consultoras privadas: subas moderadas y principales rubros afectados

El informe de la consultora Equilibra estimó que la inflación de noviembre alcanzó el 2,5%, impulsada principalmente por los aumentos en vivienda, agua, electricidad y combustibles (3,4%), transporte (3,4%), comunicación (3,1%) y alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). Según la firma, la variación interanual se ubicaría cerca del 31%.

Por su parte, EcoGo Consultores también proyectó una inflación mensual del 2,5%, destacando que noviembre fue “un mes de normalización pero también de correcciones”. La consultora subrayó que alimentos y bebidas promediaron un incremento del 3%, con fuertes subas en carne (5,8%) y frutas (18,7%) durante las primeras semanas del mes.

La Fundación Libertad y Progreso calculó una inflación del 2,3% para noviembre, acumulando un 27,7% en lo que va del año y un 31,2% interanual, lo que confirma la desaceleración iniciada en el segundo semestre. La organización atribuyó los incrementos moderados a la depreciación del peso desde mitad de año, cuyos efectos aún persisten.

En tanto, la consultora C&T registró una suba del 2,4% en el Gran Buenos Aires, impulsada por el encarecimiento de la carne vacuna, los efectos del Cyber Monday, y los aumentos en servicios regulados. Alimentos consumidos en el hogar escaló 2,6%, influido por una aceleración sostenida en los cortes bovinos desde octubre. La variación interanual estimada por la firma se ubicó en 29,1%.

Anticipo desde la Ciudad de Buenos Aires

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) mostró una variación de 2,4% en noviembre y un acumulado del 28,3% en once meses, según informó el IDECBA. La inflación interanual porteña se situó en 32,6%, un punto por debajo del registro de octubre.

Los aumentos estuvieron liderados por los rubros vivienda, agua, electricidad, gas y combustibles, alimentos y bebidas, transporte, restaurantes y hoteles, y recreación y cultura, que en conjunto explicaron más del 70% de la suba del mes.

Expectativa por el dato oficial

El INDEC difundirá el dato oficial este jueves a las 16:00, en un contexto de inflación mensual estabilizada en torno al 2%, aunque con ligeros incrementos desde junio, cuando el índice marcó 1,6% y comenzó un ritmo ascendente moderado: 1,9% en julio y agosto, 2,1% en septiembre y 2,3% en octubre.

Todo indica que noviembre mantendrá esta tendencia, según coinciden las estimaciones del sector privado.

