Expectativa oficial por el dato del PIB que publicará el Indec esta semana

El organismo estadístico publicará el Producto Interno Bruto correspondiente a julio-septiembre, junto con inflación mayorista, canasta de crianza y comercio exterior.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dará a conocer esta semana el Producto Interno Bruto (PIB) correspondiente al tercer trimestre del año, que abarca el período julio-septiembre, un indicador clave para evaluar la evolución de la actividad económica.

Según reportó la Agencia Noticias Argentinas, el organismo que preside Marco Lavagna difundirá durante la penúltima semana de diciembre una serie de informes relevantes, entre los que se incluyen el PIB y la inflación mayorista de noviembre.

El último dato disponible del PIB, correspondiente al segundo trimestre del año, había mostrado una contracción del 0,1% en comparación con el trimestre anterior, aunque registró una suba interanual del 6,3%. En ese contexto, el nuevo informe permitirá observar si se consolidan señales de crecimiento en la actividad económica.

En paralelo, la recaudación tributaria de noviembre volvió a caer por cuarto mes consecutivo, en parte como consecuencia del impacto de la quita de retenciones al sector agropecuario. Según los datos oficiales, la recaudación mostró una baja real interanual del 8,7%, totalizando $15.598.232 millones durante el anteúltimo mes del año, con una variación interanual del 19,7%.

Además del PIB y la inflación mayorista, el Indec difundirá en los próximos días otros indicadores correspondientes a noviembre, como la canasta de crianza, el costo de la construcción y los datos de comercio exterior.

A cuánto abrirá el dólar el lunes 15 El dólar oficial cotiza a $1.415 para la compra y $1.465 para la venta en las pizarras del Banco Nación y entidades autorizadas, manteniendo su ritmo de actualización diaria en línea con la política cambiaria del Banco Central. Dólar Blue : $1.425 para la compra y $1.445 para la venta.

: $1.425 para la compra y $1.445 para la venta. Dólar MEP : $1.475,9 para la compra y $1.480,2 para la venta.

: $1.475,9 para la compra y $1.480,2 para la venta. Dólar Contado con Liquidación (CCL) : $1.511,1 para la compra y $1.512,2 para la venta.

: $1.511,1 para la compra y $1.512,2 para la venta. Dólar Tarjeta: $1.904,5 para la venta.