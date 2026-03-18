Creció en desempleo y se ubicó en 7,5%: afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el país

Según datos del Indec, la desocupación aumentó 1,1 puntos porcentuales respecto al año anterior. El impacto es mayor en la población joven y en los grandes centros urbanos, con el Gran Buenos Aires encabezando la cifra más alta de desempleo con un 8,6%.

La tasa de desocupación en Argentina experimentó un incremento significativo durante el cuarto trimestre de 2025, alcanzando el 7,5% de la población económicamente activa. Esta cifra, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), representa una suba de 1,1 puntos porcentuales en comparación con el 6,4% registrado en el mismo periodo de 2024, y un aumento de 0,9 puntos respecto al tercer trimestre de 2025.

En términos absolutos, si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a la población total del país, existen aproximadamente 1,71 millones de personas desocupadas. A pesar de este incremento en la falta de trabajo, las tasas de actividad (48,6%) y de empleo (45,0%) se mantuvieron relativamente estables en la comparación interanual, aunque la tasa de empleo mostró un ligero retroceso frente al trimestre previo.

Mercado de trabajo- Ocupados y desocupados Según datos del Indec, la tasa de desocupación es del 7,5% mientras que la tasa de empleo es del 45% Los jóvenes, el grupo más afectado El aumento de la desocupación no ha sido uniforme, golpeando con especial dureza a los sectores más jóvenes de la sociedad. En las mujeres de 14 a 29 años, la tasa de desempleo escaló al 16,8%, mientras que en los varones del mismo rango etario se ubicó en el 16,2%. En contraste, los indicadores para la población de 30 a 64 años permanecieron estables.

Desigualdad regional y sectores críticos El mapa del desempleo revela que las grandes ciudades sufren más el impacto. Mientras que en los aglomerados de más de 500.000 habitantes la tasa es del 8,0%, en las localidades más pequeñas desciende al 4,7%. Por regiones, el Gran Buenos Aires lidera los índices de desocupación con un 8,6%, seguido por la región Pampeana con un 7,7%.

Mercado de trabajo- Indec Estadísticas del Indec muestran que las grandes ciudades sufren más el impacto del desempleo En cuanto al origen de los nuevos desocupados, la construcción es la rama de actividad que concentró el mayor porcentaje de personas sin trabajo en su última ocupación (19,3%), seguida por el comercio (16,0%) y el servicio doméstico (11,3%).

El refugio en la informalidad Analistas señalan que, en un contexto económico complejo que incluye el cierre de empresas, el desempleo no ha alcanzado niveles aún mayores debido al refugio de muchos trabajadores en el autoempleo de subsistencia y el "trabajo de aplicaciones" (delivery o remises). No obstante, la precariedad es evidente: el 30,9% de los desocupados lleva más de un año buscando reinsertarse en el mercado laboral sin éxito.