Subió el desempleo y 35 mil mendocinos están sin trabajo

En Gran Mendoza , el mercado laboral volvió a mostrar señales de deterioro. Según datos del INDEC , en el último cuatrimestre se registraron cerca de 35 mil personas desocupadas, lo que implica unas 10 mil más que en el mismo período de 2024.

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Creció en desempleo y se ubicó en 7,5%: afecta a más de 1,7 millones de personas en todo el país

Mientras en el cuarto trimestre de 2025 la población desocupada alcanzó a unas 35 mil personas sobre una PEA de 517 mil, lo que equivale a una tasa cercana al 6,7%, un año antes el nivel de desempleo se ubicaba en torno al 4,8%, con un volumen sensiblemente menor de desocupados.

En términos absolutos, el salto implica unos 10 mil nuevos desempleados en el aglomerado, reflejando que, pese a que el tamaño de la población económicamente activa se mantuvo relativamente estable, el empleo no logró absorber esa oferta de trabajo, consolidando una tendencia de mayor presión sobre el mercado laboral.

A nivel nacional, la tendencia es similar: en el cuarto trimestre de 2025 la tasa de desocupación se ubicó en el 7,5%, lo que representa a alrededor de 1,6 millones de personas sin empleo en los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo nacional.

Según el relevamiento de la consultora Casa 3, las preocupaciones de la sociedad muestran un cambio significativo en los últimos dos años. Mientras que en enero de 2024 la inflación encabezaba ampliamente el ranking (27%), para febrero de 2026 el foco se desplazó hacia la situación económica general (19%), seguida por los bajos salarios (16%) y el desempleo (15%), que escaló con fuerza entre las principales inquietudes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CasaTres3/status/2033959605382836734?s=20&partner=&hide_thread=false El problema ya no es la inflación, sino vivir con lo que se gana: salarios y empleo.

Así se movió el top 10 de principales preocupaciones de los argentinos. pic.twitter.com/EQNMSLMzRD — Casa Tres (@CasaTres3) March 17, 2026

En este nuevo escenario, los problemas vinculados al poder adquisitivo y al acceso al trabajo ganaron centralidad, desplazando a la inflación, que cayó al 3%, y reflejando una preocupación más estructural sobre la capacidad de generar ingresos en un contexto de desaceleración económica.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/morajozami/status/2032463410361733389?s=20&partner=&hide_thread=false Así se movieron inflación y desempleo en el ranking de problemas del país:

Inflación: pasó de 27% a 3% (del 1º al 9º lugar).

Desempleo: subió de 5% a 15% (del 7º al 3º lugar). pic.twitter.com/mCOiyL7qVA — Mora Jozami (@morajozami) March 13, 2026

Qué ven desde el gobierno

Desde el Gobierno de Mendoza atribuyen este escenario, en gran parte, a factores macroeconómicos que afectaron a todo el país, con especial énfasis en el freno que se evidenció a partir del tercer trimestre, tras la victoria del peronismo en Buenos Aires.

El asesor económico del Ejecutivo provincial, Sebastián Laza, explicó que los datos actuales deben leerse en ese contexto. “Lo que nosotros estamos viendo es la cuestión macroeconómica y claramente hubo una desaceleración que empezó en el tercer trimestre del año pasado”, sostuvo.

Qué ven desde el gobierno: la tasa de actividad se mantuvo prácticamente constante, con una muy leve baja, pasando de 48,6% a 48,5%, pero la tasa de empleo bajó de 46,3% a 45,2%, mostrando menor dinámica en la generación de empleo. Como consecuencia de ambos factores, la desocupación aumentó de 4,8% a 6,7%, comparando contra igual período del año anterior.

Esta mayor presión sobre el mercado laboral se da en un contexto macroeconómico más exigente, que afecta a prácticamente todos los aglomerados de similar complejidad al de Mendoza. El dato invita a seguir de cerca la evolución de los próximos meses, con la expectativa de que una mejora en la macro nacional permita recomponer gradualmente los indicadores de empleo.

En ese sentido, detalló que el período analizado, que incluye octubre, noviembre y diciembre, refleja el impacto directo de ese freno. Según indicó, la economía comenzó a perder dinamismo hacia julio, en la previa de las elecciones, en un proceso que algunos analistas denominaron “efecto Kuka”.

“Empezó alrededor de julio a frenarse la economía. El Gobierno tuvo que subir mucho la tasa de interés y eso frenó mucho la inversión que había y también el consumo”, explicó Laza, al describir el origen del enfriamiento.

De acuerdo con su análisis, la situación no logró revertirse tras el proceso electoral. “Después nunca se recuperó. Terminaron las elecciones y la economía no volvió a arrancar”, afirmó.

En esta línea, el economista remarcó que los indicadores del cuarto trimestre no hacen más que reflejar las consecuencias de ese proceso previo. Es decir, que el deterioro observado en variables como el empleo responde, en gran medida, a decisiones y condiciones macroeconómicas que se gestaron meses antes.