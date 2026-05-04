4 de mayo de 2026 - 23:55

Designaron el directorio del ENRGE, el nuevo organismo regulador del sector energético

El nuevo organismo unificará el control del gas y la electricidad en todo el país. El directorio fue designado por decreto con mandatos escalonados.

El Gobierno oficializó el directorio del ENRGE y avanza en la unificación de los entes reguladores de gas y electricidad. (ilustrativa)

El Gobierno oficializó el directorio del ENRGE y avanza en la unificación de los entes reguladores de gas y electricidad. (ilustrativa)

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Gobierno nacional oficializó la creación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) y designó a su directorio. La medida surge en el marco de una reforma estructural del sistema energético que busca unificar la regulación del gas y la electricidad.

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La medida fue dispuesta mediante el Decreto 318, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo. El nuevo organismo reemplazará al ENARGAS y al ENRE, centralizando sus funciones.

El ENRGE funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Energía y concentrará las competencias establecidas en las leyes de gas y electricidad, en línea con la Ley 27.742. El objetivo es simplificar la regulación, mejorar la eficiencia administrativa y adaptar el sistema a estándares internacionales, en un contexto de reorganización del sector energético.

Decreto 318
Decreto 318.

Decreto 318.

Quiénes integran el directorio

El decreto designa como presidente a Néstor Marcelo Lamboglia, actual interventor del ENRE, con un mandato de cinco años. La vicepresidencia quedó en manos de Vicente Serra, mientras que como vocales fueron nombrados Marcelo Alejandro Nachón, Griselda Lambertini y Héctor Sergio Falzone, con mandatos escalonados para garantizar continuidad institucional.

Lamboglia cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector eléctrico y trayectoria en organismos de control, además de haber ocupado cargos en entes binacionales como Yacyretá y Salto Grande.

La selección de autoridades se realizó mediante un concurso abierto de antecedentes impulsado por la Secretaría de Energía, con evaluación de un comité técnico que elevó ternas al Poder Ejecutivo. Posteriormente, el Gobierno avanzó con las designaciones ante la falta de tratamiento legislativo, ya que no se conformó la comisión bicameral prevista ni hubo pronunciamientos del Congreso dentro de los plazos establecidos.

El decreto remarca que los funcionarios cumplen con los requisitos técnicos y que el procedimiento contó con aval jurídico del Ministerio de Economía.

Un cambio estructural en la regulación energética

La creación del ENRGE representa un cambio clave en la organización del sistema energético argentino, al concentrar en un solo organismo el control del gas y la electricidad. Con esta medida, el Gobierno apunta a reducir superposiciones, mejorar la gestión regulatoria y avanzar en la desburocratización del Estado, en línea con su política económica.

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