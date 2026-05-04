4 de mayo de 2026 - 22:03

El Banco Central volvió a comprar dólares y acumula más de USD 7.200 millones en 2026

El Banco Central compró USD 71 millones y suma 79 jornadas consecutivas con saldo positivo. Superó el 70% de la meta anual.

El BCRA acelera la acumulación de reservas y ya alcanzó el 72% del objetivo 2026.

El BCRA acelera la acumulación de reservas y ya alcanzó el 72% del objetivo 2026.

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Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

El Banco Central de la República Argentina retomó las compras de divisas en el mercado cambiario y ya alcanzó más del 70% de la meta de acumulación de reservas prevista para 2026, en el marco del esquema económico vigente.

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En la última jornada, la autoridad monetaria adquirió USD 71 millones, lo que le permitió extender a 79 ruedas consecutivas con saldo comprador, consolidando una tendencia sostenida en la acumulación de dólares.

Según datos oficiales, el BCRA lleva comprados más de USD 7.200 millones en lo que va del año, cifra que representa aproximadamente el 72% del objetivo anual fijado por el Gobierno.

Acumulación de reservas y contexto económico

El proceso de compra se da en un contexto de intervenciones activas en el mercado cambiario, combinadas con acuerdos con empresas y organismos públicos para fortalecer la oferta de divisas.

Sin embargo, el impacto sobre las reservas fue más acotado durante el primer trimestre, debido a que el Tesoro utilizó parte de esos dólares para cumplir con pagos de deuda externa. Aun así, las reservas brutas superaron nuevamente los USD 45.000 millones, en línea con la estrategia oficial de reforzar el frente externo.

La acumulación de divisas se mantiene como uno de los ejes centrales de la política económica, orientada a sostener la estabilidad cambiaria y mejorar el equilibrio macroeconómico. En este escenario, el Banco Central continúa avanzando hacia la meta anual, con la compra sostenida de dólares como herramienta principal para fortalecer las reservas internacionales.

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