Efecto bandas cambiarias: sube el dólar hoy y el riesgo país perfora los 600 puntos

Después de conocerse los anuncios del Banco Central sobre las bandas de flotación, el dólar minorista cotiza hoy a $ 1.430 para la compra y $ 1.480 para la venta en el Banco Nación . Se trata de una marcada suba de $15 (+1,02%) respecto al cierre del lunes y la cifra más elevada en el mes. En los últimos días, el tipo de cambio se había estabilizado en los $1.460.

Dólar hoy: el oficial mantuvo el último registro y cerró cerró la jornada en $1.465

Luis Caputo defendió el cambio en las bandas de flotación del dólar y dijo cómo le servirá al Banco Central

Por su parte, el dólar blue o paralelo, que se consigue en las "cuevas", se encuentra más caro que el oficial y reacciona también al alza: $1.475 para la compra y $ 1.495 para la venta.

Respecto al mayorista , se ubica este martes en $1.438,50 (-0,14%), lejano al techo de la banda de flotación fijado en $1.519,02 por el Banco Central (1% actualización mensual hasta el 31 de diciembre).

Desde enero de 2026, la autoridad monetaria recalibrará las bandas cambiarias que definen los puntos máximo y mínimo del dólar mayorista: se actualizarán por el último dato disponible de la inflación , es decir, el de dos meses antes informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De guiarse por el de noviembre, será de 2,47% mensual, lo cual se traducirá en una aceleración de la actualización del piso y techo.

Riesgo país, por debajo de los 600 puntos

Como reacción favorable a los anuncios del BCRA, el riesgo país perforó los 600 puntos este martes y se ubicó en 580 unidades, el menor nivel desde mediados de enero.

El riesgo país, medido por JP Morgan, es un indicador que expresa la probabilidad de que un país no cumpla con sus obligaciones financieras (como el pago de deuda), reflejando la confianza de los inversores en su estabilidad económica y política. Se calcula como una prima sobre la deuda de referencia (como los bonos del Tesoro de Estados Unidos).

Los bonos argentinos subieron con los títulos con vencimiento en 2035: 1 centavo hasta casi 73 centavos por dólar.

A cuánto cotiza hoy el dólar tarjeta

A la cotización del dólar en el banco, se suma el 30% de percepción a cuenta del Impuesto a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Venta: $1.924,00 (BNA)

Desde abril, el cepo cambiario llegó a su fin, bajo un nuevo esquema de bandas de flotación con una actualización del 1% mensual, que dependerá de la oferta y la demanda. Las personas físicas que deseen comprar dólares pueden hacerlo sin la restricción de USD 200, que regía anteriormente.

La adquisición de dólar billete por ventanilla mantiene un tope de USD 100 por mes, con el fin de preservar la economía formal.

A cuánto cotiza hoy el dólar blue

Compra : $1.475 (+ $15,00)

Venta: $1.495 (+ $15,00)

A cuánto cotiza hoy el dólar MEP

El dólar MEP, cuyo nombre deriva del Mercado Electrónico de Pagos, es también conocido como dólar Bolsa.

Se trata del dólar al que se accede a través de un bono argentino que cotiza tanto en pesos como en dólares. En la transacción se compra ese título en pesos y se lo vende a su equivalente en dólares.

No hace falta tener una cuenta en el exterior para realizar la operación, pero sí abierta y habilitada una cuenta comitente en el banco para la transferencia. Generalmente, vía homebanking, se compra del bono en pesos y su posterior venta en dólares en un solo paso.

Compra: $ 1.497,82 (+ $21,61)

Venta: $ 1.499,00 (+ $22,81)

A cuánto cotiza hoy el dólar CCL

Con el dólar Contado Con Liquidación (CCL), la persona jurídica puede cambiar pesos argentinos por dólares en el exterior, mediante la compra-venta de acciones o títulos de deuda.

Compra: $ 1.538,88 (+ $10,75)

Venta: $ 1.540,00 (+ $7,49)

Aclaración: los ahorristas que compren dólares oficiales quedan imposibilitados de operar en los siguientes 90 días en el mercado de dólares financieros, en el marco de una medida del BCRA para desalentar el famoso "rulo".