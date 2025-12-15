Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este martes 16 de diciembre

El precio del dólar para la venta minorista cerró este lunes por la tarde a $1.465 , mismo precio con el que abrirá a primera hora del martes. Además, el Gobierno evalúa alternativas para conseguir fondos que cubran los pagos en enero de 2026 de la deuda en dólares (monto total de $4.200 millones) sin utilizar las reservas del Banco Central.

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

El Gobierno se encuentra enfocado en conseguir nuevas fuentes de financiamiento para afrontar los compromisos de deuda previstos para el primer mes (9 de enero) de 2026, en un escenario marcado por la fragilidad de las reservas y la necesidad de sostener la estabilidad cambiaria.

Aunque en las últimas semanas el Tesoro logró reforzar su posición en moneda extranjera y volvió a colocar deuda en dólares por primera vez en ocho años, esos recursos todavía no alcanzan para cubrir completamente los vencimientos inmediatos.

El punto más crítico del calendario es el pago de bonos previsto para el 9 de enero, que asciende a US$ 4.200 millones. De ese total, el Gobierno aún debe reunir alrededor de US$ 3.300 millones si pretende evitar el uso de las reservas netas del Banco Central, que hoy se ubican en niveles prácticamente nulos. Por ese motivo, dentro del equipo económico se analiza la posibilidad de anunciar un nuevo acuerdo de financiamiento tipo REPO, que permita obtener dólares frescos a corto plazo sin afectar el balance del BCRA.

En paralelo, si bien desde Estados Unidos se mencionó la chance de un préstamo privado de hasta US$ 20.000 millones, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró semanas atrás que las propuestas recibidas por parte de bancos internacionales se ubican en un rango más acotado, de entre US$ 6.000 y US$ 7.000 millones. A esto se suma la alternativa de activar un nuevo tramo del swap con Estados Unidos, una herramienta que el mercado considera viable y que el propio ministro dejó entrever.

dólar martes 16 de diciembre WEB

El objetivo central del Gobierno es claro: cubrir los pagos de deuda de enero sin ocupar las escasas reservas netas, para no generar tensiones adicionales sobre el tipo de cambio y preservar la estabilidad financiera en un momento sensible de la economía.