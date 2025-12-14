14 de diciembre de 2025 - 08:47

Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 15 de diciembre

El precio de la semana pasada cerró con una leve suba de $5 para el dólar a la venta minorista. Conocé qué precio tendrá este lunes.

dólar lunes 15 de diciembre

Los Andes | Redacción Economía
El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró la semana anterior a $1.465, luego de que el INDEC publique el porcentaje de la inflación de noviembre (2,5%). Para la inflación de diciembre, algunas consultoras privadas estiman un porcentaje también por arriba del 2%, aunque bajaría en 2026.

Precio del dólar para este lunes en los bancos más importantes del país

El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 15 de diciembre

  • Banco Nación: $1.465
  • Banco Galicia: $1.465
  • Banco BBVA: $1.465
  • Banco Santander: $1.465
  • Banco Ciudad: $1.465
  • Banco Patagonia: $1.465
  • Banco Macro: $1.470
  • Banco Hipotecario: $1.460
  • Banco Supervielle: $1.460
  • Banco Credicoop: $1.465
  • Banco Piano: $1.465
  • Banco Comercio: $1.450
  • ICBC: $1.450
  • Brubank: $1.456

Perspectivas del mercado y contexto financiero del país

Tras la publicación del último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que marcó una suba de precios del 2,5% mensual y llevó el aumento acumulado del año al 31,4%, las miradas del mercado se concentraron en lo que puede ocurrir durante diciembre. Se trata de un mes que históricamente presenta una mayor presión inflacionaria por el efecto de las fiestas, y en ese contexto las consultoras privadas coinciden en que el índice volverá a ubicarse por encima del 2%. Los analistas señalan que la combinación de factores estacionales, ajustes en precios regulados y variaciones puntuales en los alimentos y tarifas dificultará una desaceleración más marcada en el cierre del año.

De acuerdo con el análisis de LCG, la estabilidad en las expectativas de depreciación del peso y la falta de una reactivación económica significativa ayudaron a moderar parte de las tensiones sobre los precios. Sin embargo, la consultora advirtió que el proceso de desinflación no será inmediato y que resulta complejo que el nivel general de precios baje rápidamente a registros inferiores al 1% mensual en el corto plazo, incluso con un escenario macroeconómico más ordenado.

Mirando hacia adelante, las proyecciones para 2026 muestran un panorama más alentador, aunque sin un ajuste brusco. LCG estimó que el año próximo podría cerrar con una inflación anual cercana al 20%, medida a diciembre, con una desaceleración gradual. Ese proceso estaría condicionado por la inercia inflacionaria y por los aumentos previstos en tarifas y servicios públicos. Según el informe, volverían a reflejarse los ajustes que fueron postergados en los meses previos a las elecciones, junto con una nueva etapa de desdolarización incluida en el Presupuesto 2026. A esto podría sumarse una eventual recalibración de la política cambiaria, aunque con impactos más moderados que en episodios anteriores.

