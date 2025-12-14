Está confirmado el precio que tendrá el dólar cuando abran los bancos este lunes 15 de diciembre

El precio de la semana pasada cerró con una leve suba de $5 para el dólar a la venta minorista. Conocé qué precio tendrá este lunes.

El precio del dólar oficial para la venta minorista cerró la semana anterior a $1.465, luego de que el INDEC publique el porcentaje de la inflación de noviembre (2,5%). Para la inflación de diciembre, algunas consultoras privadas estiman un porcentaje también por arriba del 2%, aunque bajaría en 2026.

dólar lunes 15 de diciembre WEB Precio del dólar para este lunes en los bancos más importantes del país El Banco Central de la República Argentina publica mediante la tarde de cada día el cierre del precio del dólar oficial de cada banco.

Banco por banco: la cotización del dólar para este lunes 15 de diciembre Banco Nación: $1.465

$1.465 Banco Galicia: $1.465

$1.465 Banco BBVA: $1.465

$1.465 Banco Santander: $1.465

$1.465 Banco Ciudad: $1.465

$1.465 Banco Patagonia: $1.465

$1.465 Banco Macro: $1.470

$1.470 Banco Hipotecario: $1.460

$1.460 Banco Supervielle: $1.460

$1.460 Banco Credicoop: $1.465

$1.465 Banco Piano: $1.465

$1.465 Banco Comercio: $1.450

$1.450 ICBC: $1.450

$1.450 Brubank: $1.456 Perspectivas del mercado y contexto financiero del país Tras la publicación del último dato oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos, que marcó una suba de precios del 2,5% mensual y llevó el aumento acumulado del año al 31,4%, las miradas del mercado se concentraron en lo que puede ocurrir durante diciembre. Se trata de un mes que históricamente presenta una mayor presión inflacionaria por el efecto de las fiestas, y en ese contexto las consultoras privadas coinciden en que el índice volverá a ubicarse por encima del 2%. Los analistas señalan que la combinación de factores estacionales, ajustes en precios regulados y variaciones puntuales en los alimentos y tarifas dificultará una desaceleración más marcada en el cierre del año.

De acuerdo con el análisis de LCG, la estabilidad en las expectativas de depreciación del peso y la falta de una reactivación económica significativa ayudaron a moderar parte de las tensiones sobre los precios. Sin embargo, la consultora advirtió que el proceso de desinflación no será inmediato y que resulta complejo que el nivel general de precios baje rápidamente a registros inferiores al 1% mensual en el corto plazo, incluso con un escenario macroeconómico más ordenado.