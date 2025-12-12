12 de diciembre de 2025 - 07:30

El Gobierno convoca a bancos para bonificar tasas de créditos en dólares a exportadores

La Provincia lanzó un concurso público para adjudicar cupos destinados a la financiación de exportaciones agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas.

&nbsp;La convocatoria apunta a facilitar financiamiento a MiPyMEs agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas, con cupos por entidad de hasta USD 40 millones.

 La convocatoria apunta a facilitar financiamiento a MiPyMEs agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas, con cupos por entidad de hasta USD 40 millones.

El Gobierno de Alfredo Cornejo aprobó este viernes un llamado a concurso público para seleccionar a las entidades financieras que participarán de la operatoria de bonificación de tasas destinada a la prefinanciación y financiación de exportaciones de los sectores agrícola, agroindustrial y vitivinícola.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución 1019, emitida por la Administradora Provincial del Fondo. La iniciativa se enmarca en el Artículo 5 inciso G) de la Ley Provincial 6.071, modificado por la Ley 9.122, que habilita a la APF a bonificar tasas de interés compensatorio para créditos otorgados por bancos u otros entes financieros.

Según la resolución, el objetivo es facilitar el acceso al crédito y mejorar las condiciones de financiamiento para empresas vinculadas a la producción y exportación.

La resolución instruye a publicar el llamado en la web del Fondo, en la página de Compras y Suministros del Ministerio de Hacienda y Finanzas, con el fin de asegurar amplia difusión entre las entidades financieras de la provincia.

Cupos por hasta USD 40 millones

El pliego de condiciones, aprobado como anexo de la resolución, establece que el concurso asignará un cupo total de USD 40 millones, destinado a créditos cuyo costo financiero será bonificado por la APF. Cada entidad financiera podrá solicitar hasta USD 20 millones.

Los bancos deberán presentar sus propuestas en sobre cerrado en la sede del organismo y serán seleccionados en función de la menor tasa nominal anual (TNA) que ofrezcan. Toda oferta que supere en más de dos puntos la menor tasa presentada será descartada.

El mecanismo de adjudicación priorizará a las entidades con tasas más bajas, incorporando los cupos de manera progresiva hasta completar el monto total previsto. En caso de empate, el remanente disponible se distribuirá proporcionalmente entre las ofertas equivalentes.

A quiénes alcanzará la bonificación

Los créditos deberán destinarse exclusivamente a la prefinanciación y financiación de exportaciones de productos agrícolas, agroindustriales y vitivinícolas. Quedan excluidas las refinanciaciones de pasivos.

Los beneficiarios finales podrán ser micro, pequeñas o medianas empresas radicadas en Mendoza. Además, la bonificación, equivalente a 2% anual, será abonada directamente al tomador del crédito en pesos, utilizando el tipo de cambio vendedor del Banco Nación al día del vencimiento o cancelación anticipada.

El monto máximo bonificable por beneficiario estará limitado a los topes definidos por el Salario Mínimo, Vital y Móvil, según los criterios establecidos en el convenio operativo entre cada banco y la APF.

Procedimiento y control

Una vez adjudicados los cupos, las entidades tendrán hasta ocho meses para aplicar los créditos. De no hacerlo, la APF podrá reasignar los montos a otros bancos.

Las instituciones seleccionadas deberán cumplir con una serie de obligaciones, entre ellas emitir informes mensuales sobre el cumplimiento de pago de los beneficiarios y cargar digitalmente cada solicitud de bonificación en el sistema electrónico del organismo.

El convenio también detalla causales de suspensión o caducidad del beneficio, como deudas impagas, concursos preventivos, ampliación no autorizada de plazos de devolución o incumplimientos previos en operatorias del mismo régimen.

