Calles cortadas y un espacio para manifestantes: así fue el operativo por el debate minero en Senadores

La Provincia anticipó vallados, despejes de calles y un esquema coordinado con Tránsito municipal ante la concentración prevista en el centro mendocino.

Los manifestantes se reunieron en la plaza Independencia y el perímetro de la Legislatura está vallado. Foto: Daniel Caballero

Los manifestantes se reunieron en la plaza Independencia y el perímetro de la Legislatura está vallado. Foto: Daniel Caballero

Los Andes
Los Andes | Martín Fernández Russo
Por Jorge Yori y Martín Fernández Russo

En este contexto, el Ministerio de Seguridad y Justicia anunció una serie de controles preventivos ante las manifestaciones convocadas por grupos antimineros, que han sido agrupadas en la plaza Independencia. Muchos de ellos, más temprano, se concentraron en el Nudo Vial de Vicente Zapata y Costanera. Desde allí marcharon hasta la Plaza Independencia por Avenida Zapata.

El Senado trata la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de explotación del proyecto PSJ Cobre Mendocino, junto con la DIA del Malargüe Distrito Minero Occidental II (MDMO II), que incluye 27 iniciativas mineras. También se debatirán la creación del Fondo de Compensación Ambiental y la regulación de las Regalías Mineras.

En caso de aprobarse, los cuatro expedientes obtendrán sanción definitiva. Por ello, hay manifestaciones en distintos puntos de la provincia, con una concentración central en las inmediaciones de la Legislatura.

Los detalles del celoso operativo

La ministra de Seguridad, Mercedes Rus, junto al jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, anunciaron una serie de medidas de control destinadas a prevenir incidentes. La disposición surge tras las agresiones y daños registrados durante la última marcha, del pasado martes, contra los proyectos mineros enviados por el Ejecutivo, informaron.

El ministerio destinó 500 efectivos policiales para un operativo cerrojo en la Legislatura y dos de las tres cuadras de la Peatonal Sarmiento.

Manifestación antiminera
La calle Patricias Mendocinas, con la Policía de un lado y los manifestantes detrás de un vallado. Foto: Ramiro Gómez.

La calle Patricias Mendocinas, con la Policía de un lado y los manifestantes detrás de un vallado. Foto: Ramiro Gómez.

Los exhaustivos controles han impedido que comerciantes, trabajadores y vecinos circulen con normalidad, con pedido de documentación y revisación de mochilas y carteras para ingresar.

Esquina de Espejo y Patricias Mendocinas bloqueada. Sorpresa y enojo entre vecinos, trabajadores y transéuntes de la Capital por el operativo policial.

Esquina de Espejo y Patricias Mendocinas bloqueada. Sorpresa y enojo entre vecinos, trabajadores y transéuntes de la Capital por el operativo policial.

En el ingreso al paseo por calle 9 de julio está apostado un primer control de policías. Mientras que la circulación vehicular está bloqueada en calle Patricias: desde Gutiérrez hasta Rivadavia.

En tanto que, calle España se encuentra inhabilitada desde Rivadavia hasta Gutiérrez, aunque en esa esquina se puede ingresar a pie para dirigirse hacia el sur (Peatonal entre España y Patricias está absolutamente restringido).

En la Plaza Independencia se montó un doble anillo de vallas y policías que separan a los manifestantes desde esa vereda hasta la Casa de las Leyes. El paso por calle Espejo está totalmente bloqueado.

La policía montó un doble anillo de seguridad en las inmediaciones de la Legislatura provincial.

La policía montó un doble anillo de seguridad en las inmediaciones de la Legislatura provincial.

En calle Espejo se encuentra estacionada una unidad móvil del CEO policial, además de varios policías en moto. Completan el operativo preventores de la Capital, quienes regulan la circulación vehicular en los lugares en los que está permitido circular.

Desde la comuna que encabeza Ulpiano Suarez informaron a Los Andes que, por instrucción del ministerio, la Dirección de Tránsito trabaja en el despeje de calles y en la regulación del movimiento de la marcha.

En tanto, desde el gobierno provincial informaron que la ministra Mercedes Rus sigue atentamente el desarrollo del operativo. La manifestación se desarrolla en paz hasta el momento, con más de 2 mil personas presentes.

La manifestación antiminera en Plaza Independencia.

La manifestación antiminera en Plaza Independencia.

Sin estacionamiento

Además, los estacionamientos cercanos a la Legislatura estuvieron habilitados hasta las 18 de este lunes. Luego de ese horario y hasta que finalice el debate legislativo, estará prohibido estacionar en las siguientes calles:

  • Rivadavia, entre Patricias Mendocinas y España.
  • España, entre Rivadavia y Espejo.
  • Espejo, entre España y Patricias Mendocinas.

Por último, el ingreso a la Legislatura tiene un esquema de control especial. Para presenciar la sesión, el área de Prensa de la Cámara Alta estableció un sistema de acreditación previa y obligatoria para los medios de comunicación.

Este acceso poco usual para periodistas, camarógrafos y fotógrafos será por calle Espejo y Patricias Mendocinas, conforme al operativo de seguridad previsto para la jornada.

Recorridos de micros modificados

Calles afectadas: España (entre Rivadavia y Espejo), Patricia Mendocinas (entre Gutiérrez y Rivadavia) y Espejo (entre 9 de Julio y Patricia Mendocinas).

Vigencia estimada: durante el desarrollo de la sesión legislativa. Finalizada la actividad, las calles quedarán habilitadas.

Líneas afectadas y desvíos

Grupo 100 (125 – 126)

Zona–Centro: Montevideo → Chile → Las Heras → recorrido habitual.

Grupos 300, 400, 500, 600, 700 y 900

Líneas:

300 (309, 313, 316, 319, 320, 330, 331, 350, 371)

400 (400, 401, 402, 440, 441, 442, 461, 468)

500 (520, 521, 524, 525, 531, 532, 533, 534, 540, 541, 542, 543, 549, 550, 558, 562, 563)

600 (610, 612, 640, 670)

700 (720)

900 (905, 910, 912)

Zona–Centro: Patricia Mendocinas → Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.

Grupo 300 (línea 305)

Zona–Centro: España → Montevideo → Chile → Gutiérrez → España → recorrido habitual.

Grupo 700 (línea 740)

Zona–Centro: Gutiérrez → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.

Grupo 800 (línea 823)

Zona–Centro: Necochea → 25 de Mayo → Rivadavia → Patricia Mendocinas → recorrido habitual.

