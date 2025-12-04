4 de diciembre de 2025 - 10:02

"El orden público no se negocia": la medida del Gobierno para controlar las protestas antimineras

El martes se debatirá en el Senado la DIA por PSJ Cobre Mendocino, por lo que la ministra Mercedes Rus anunció que pondrán a disposición la plaza Independencia en caso de manifestaciones.

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus

De hecho, la medida principal apunta a asegurar la plaza Independencia como un espacio de eventuales manifestaciones, evitando así desmanes en la vía pública.

"En Mendoza, el orden público no se negocia", declaró este jueves en conferencia de prensa la funcionaria, acompañada por el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, al confirmar coordinaciones con la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza para que la plaza central de Mendoza, próxima a la Legislatura donde se debaten los proyectos de minería, sea el lugar destinado a las protestas, tanto a favor como en contra.

Pintadas antimineros 2
Daños y pintadas de manifestantes antimineros el martes por la noche

"Ponemos a disposición un pulmón verde (plaza Independencia) que está próximo al lugar de referencia, al que varias organizaciones convocaron a manifestarse antes", repasó la ministra Rus al explicar la decisión.

Rus repasó que durante las marchas antimineras de agosto, octubre y la última del martes pasado en el Centro "hubo una vulneración a bienes públicos y privados, afectaciones a la integridad física, a la ministra de Energía (Jimena Latorre), legisladores, con nueve policías lesionados".

"Queremos dejar reglas claras a nuestro orden, que le da tranquilidad al resto de la ciudadanía", afirmó la ministra, al recordar que en aquellas marchas los manifestantes no respetaron las normas de "despeje de vía pública, de respeto a la media calzada y de no agredir". En el marco de la plaza Independencia, vale aclarar, no se podrá acampar ni cortar la calle Patricias Mendocinas.

En ese sentido, Rus destacó que hay causas judiciales en curso. Horas antes, la titular de Seguridad ya había dicho, luego de formalizar las denuncias ante el Ministerio Público Fiscal, que solicitará la reparación inmediata del espacio público afectado.

En la red social X, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, se había manifestado en sintonía con Rus al decir que "vivir en sociedad es comprender que otro puede pensar diferente y que no podemos destruir los bienes de todos para expresar las diferencias".

"En Mendoza, el orden y la convivencia no se negocian. Aquí, las leyes y normas se cumplen. Por ello, junto al @MinSegMendoza y el Ministerio Público Fiscal avanzaremos para que los responsables de los daños sean identificados", dijo.

La Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la minera San Jorge para explotar cobre en Uspallata ya obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados. El martes 9 se definirá en el Senado. Ayer, obtuvo dictamen favorable en el Senado.

