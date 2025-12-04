Caluroso, inestable y tormentas aisladas en Mendoza este viernes: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará la máxima, pero seguirá la alerta por caída de agua.

Este viernes en Mendoza estará marcado por el calor y la inestabilidad. Si bien la máxima rozará los 38°C, se anticipa nubosidad variable y tormentas aisladas durante la noche. Eso dará pie a un sábado ventoso, con lluvias y alerta por tormentas con granizo.

Temperatura para este viernes La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa e inestable” este viernes 5 de diciembre con nubosidad variable. La máxima será de 36°C, mientras que la mínima será de 23°C. Se esperan tormentas aisladas durante la noche, mientras que en el norte provincial rige alerta amarilla por este mismo fenómeno.

El sábado baja nuevamente la máxima El sábado 6 de diciembre se anticipa una jornada “parcialmente nublada con lluvias y tormentas”. Indican una máxima de 31°C y una mínima de 21°C, con mucho viento. Acompañado de la caída de la temperatura también rige una alerta amarilla por tormentas con granizo en casi todo el territorio mendocino.