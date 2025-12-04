4 de diciembre de 2025 - 20:17

Caluroso, inestable y tormentas aisladas en Mendoza este viernes: las zonas afectadas

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 23°C para mañana en Mendoza. El sábado bajará la máxima, pero seguirá la alerta por caída de agua.

Se espera calor intenso para este viernes en Mendoza. Los Andes

Se espera calor intenso para este viernes en Mendoza. Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este viernes en Mendoza estará marcado por el calor y la inestabilidad. Si bien la máxima rozará los 38°C, se anticipa nubosidad variable y tormentas aisladas durante la noche. Eso dará pie a un sábado ventoso, con lluvias y alerta por tormentas con granizo.

Leé además

Detuvieron a Mauricio Morales, el dueño de una empresa de catering acusado de estafar a egresados 

Detuvieron en San Juan al empresario acusado de presuntas estafas en fiestas en Mendoza

Por Lautaro Domínguez
Hernán Cattaneo vuelve a Mendoza con un espectáculo inigualable.

Sunsetstrip 2025 de Hernán Cattaneo: Tres jornadas electrónicas en Potrerillos junto a un gran line up

Por Redacción

Temperatura para este viernes

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica una jornada “calurosa e inestable” este viernes 5 de diciembre con nubosidad variable. La máxima será de 36°C, mientras que la mínima será de 23°C. Se esperan tormentas aisladas durante la noche, mientras que en el norte provincial rige alerta amarilla por este mismo fenómeno.

El sábado baja nuevamente la máxima

El sábado 6 de diciembre se anticipa una jornada “parcialmente nublada con lluvias y tormentas”. Indican una máxima de 31°C y una mínima de 21°C, con mucho viento. Acompañado de la caída de la temperatura también rige una alerta amarilla por tormentas con granizo en casi todo el territorio mendocino.

mapa_alertas
Alerta amarilla por tormentas con granizo este sábado 6 de diciembre.

Alerta amarilla por tormentas con granizo este sábado 6 de diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Tres mujeres ocultaron 65 kilos de marihuana entre mochilas infantiles.

Detienen a tres mujeres que viajaban en un colectivo de compras hacia Mendoza con 65 kilos de marihuana

Por Redacción Policiales
El nuevo esquema permitirá continuar actividades durante un período de adecuación de 12 meses. Está dirigido a titulares de permisos del INASE y a proyectos de investigación aprobados bajo la Ley 27.350.

Ya rige el nuevo régimen para ordenar la actividad de cannabis medicinal y cáñamo en Mendoza

Por Redacción Política
BÁSQUET DE MENDOZA. Matías Jaimes con 26 puntos fue la gran figura del Club Israelita Macabi. 

Básquet de Mendoza: cátedra del Club Israelita Macabi en el barrio Santo y pasaje a la final del Clausura

Por Gustavo Villarroel
Los mendocinos condenados: Jonathan Suárez, Romina Ochoa, Alicia Videla, Valentina Santillán y su madre, Carolina Santillán.  

Condenaron a cinco mendocinos que robaron perfumes valuados en $2 millones en un shopping de San Juan

Por Redacción Policiales