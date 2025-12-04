Sunsetstrip 2025 de Hernán Cattaneo: Tres jornadas electrónicas en Potrerillos junto a un gran line up

Sunsetstrip regresa a Mendoza con una propuesta inédita: por primera vez, el emblemático show encabezado por Hernán Cattaneo se desarrollará durante tres días consecutivos, del 6 al 8 de diciembre, en el Gran Hotel Potrerillos . Tras su paso por Punta del Este, Buenos Aires y São Paulo , el ciclo llega a la provincia con una edición que marca un nuevo techo para la música electrónica en la región.

Con entradas agotadas desde hace más de tres meses, la experiencia promete una producción artística de escala internacional que reafirma el rol de Mendoza como destino clave del entretenimiento global. La co-producción de Folck Producciones y Buena vuelve a apostar por un concepto que año tras año crece y se reinventa, con una curaduría estética que coloca a la geografía mendocina como protagonista. El atardecer en la montaña será, una vez más, el eje emocional de la narrativa musical que evolucionará a lo largo de las tres jornadas.

Cada fecha contará con identidad propia y la presencia de artistas de renombre mundial, además de figuras destacadas de la escena argentina, con Hernán Cattaneo como anfitrión.

El sábado 6, la grilla recibe al legendario Danny Tenaglia, referente absoluto del house con más de treinta años de trayectoria y sets históricos en Nueva York, Ibiza y Miami. Compartirá la jornada con los argentinos Marcelo Vasami y Marienne.

El domingo 7 será el turno del dúo vienés HVOB en formato live, uno de los proyectos electrónicos europeos de mayor reconocimiento global en la última década. Completan la fecha el dúo Paax, representantes del sonido orgánico contemporáneo, y Meinz, una de las figuras emergentes de la región.

Hernán Cattaneo Fede Juarros

El lunes 8 cerrará la edición con un extended set de Hernán Cattaneo, ícono de la electrónica progresiva y embajador global de la música argentina. Lo acompañarán Martín García, histórico colaborador del DJ, y el mendocino B.I.R.DD.

Experiencia segura y compromiso con el entorno

En línea con ediciones anteriores, el evento reforzará su enfoque en la seguridad y el bienestar del público. Las tres jornadas contarán con un operativo integral que incluye un equipo especializado de seguridad y asistencia, la iniciativa de salud y prevención Vuelo Controlado, la presencia de Cruz Roja, puestos de hidratación, patio gastronómico, espacios de relax y acciones de sustentabilidad destinadas a reducir el impacto ambiental. Se recomienda utilizar el transporte oficial para garantizar un regreso seguro y contribuir a la descongestión de la zona.

Hernán Cattaneo Fede Juarros

Datos útiles

Fechas: 6, 7 y 8 de diciembre de 2025

Lugar: Gran Hotel Potrerillos, Luján de Cuyo, Mendoza

Apertura de puertas: 15 h

Ingreso: únicamente con QR en la app de Entradaweb y DNI físico

Evento exclusivo para mayores de 18 años

Información completa, mapas y horarios: @folck_producciones