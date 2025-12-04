4 de diciembre de 2025 - 19:48

Reprograman dos días de la Fiesta de la Cerveza ante pronóstico de tormentas

Desde la Municipalidad de Godoy Cruz indicaron que la reprogramación será para los días viernes y sábados. El domingo mantendrá su fecha inicial sin modificaciones.

Reprograman dos fechas de la Fiesta de la Cerveza

Reprograman dos fechas de la Fiesta de la Cerveza

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Inusual fin de semana con grandes bandas, músicos y espectáculos.

Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Por Carina Bruzzone
Esta edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza incorporará un nuevo método utilizado en muchos festivales para comprar de forma previa. 

Fiesta de la cerveza: así es el sistema para comprar bebida y comida online para evitar filas

Por Redacción Sociedad

La Municipalidad de Godoy Cruz tomó la decisión para salvaguardar la seguridad de los miles de asistentes, artistas y el personal de trabajo, buscando asegurar el normal desarrollo de uno de los eventos culturales y turísticos más importantes de la provincia.

Las nuevas fechas

La organización logró establecer un nuevo cronograma de días para reprogramar el evento lo antes posible:

  • La jornada del SÁBADO 6/12 se realizará el LUNES 8/12 (Piti Fernández, La Franela y Ciro y Los Persas).
  • La jornada del VIERNES 5/12 se realizará el MARTES 9/12 (LBC y Eugue Quevedo y Damas Gratis).
  • El día domingo 7 de diciembre se mantiene en su fecha original sin modificaciones.
Fiesta de la Cerveza
Fiesta de la Cerveza

Fiesta de la Cerveza

Entradas y devoluciones

La Municipalidad ha detallado los procedimientos a seguir respecto a las entradas y las pre-compras realizadas:

Validez de Entradas: Las entradas adquiridas para el viernes 5/12 y sábado 6/12 serán válidas automáticamente para las nuevas fechas asignadas (martes 9/12 y lunes 8/12, respectivamente), sin necesidad de realizar ningún tipo de cambio.

Solicitud de Reintegro: Quienes no puedan asistir en las nuevas fechas tienen derecho a solicitar la devolución del dinero. El trámite debe realizarse a través del mismo canal de compra:

Online: En el portal www.passline.com/devoluciones.

Presencial: En la boletería del Teatro Plaza.

En cuanto a la devolución de Pre-Cargas, aquellos que realizaron pre-compra de productos o pre-carga de dinero en el Sistema de Compra PopMeals pueden pedir el reintegro ingresando a www.popmeals.net con su usuario y solicitando la devolución.

"La suspensión tiene como único objetivo garantizar una experiencia segura y de calidad para todos los vecinos y turistas que participan de este importante evento cultural y turístico de la provincia", señaló la organización del festival, lamentando los inconvenientes generados por causas ajenas a la Municipalidad.

Se recomienda a la ciudadanía mantenerse informada a través de los canales oficiales de Godoy Cruz para cualquier actualización o detalle del cronograma de bandas y horarios.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Araceli González volvió al canal el trece y encendió polémica tras sus dichos de su exmarido, Adrian Suar. 

Araceli González apuntó contra Adrián Suar: "Con todo el mundo él es divino. Conmigo no"

Por Redacción Espectáculos
Beto Casella internado de urgencia

Beto Casella se va de Bendita y no se guardó nada: "No tiene la misma pasión que yo"

Por Redacción Espectáculos
Hernán Cattaneo vuelve a Mendoza con un espectáculo inigualable.

Sunsetstrip 2025 de Hernán Cattaneo: Tres jornadas electrónicas en Potrerillos junto a un gran line up

Por Redacción
La nueva, y emotiva, película de Netflix. 

La película asiática de Netflix con la que es imposible no llorar

Por Redacción Espectáculos