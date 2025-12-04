Araceli González apuntó contra Adrián Suar: "Con todo el mundo él es divino. Conmigo no"

Araceli González visitó el programa "Otro Día Perdido", que conduce Mario Pergolini por El Trece. A la salida, la actriz habló con un móvil de LAM sobre su vuelta al canal donde comenzó su carrera televisiva y comentó detalles de su vínculo actual con su exmarido y gerente de programación de la señal, Adrián Suar .

La actriz en el programa se refirió a su vida privada y reveló detalles de su convivencia con Fabián Mazzei, con quien se casó en diciembre de 2013.

Sin embargo la polémica en la que quedó envuelta Araceli fue en base a los dichos para el programa de América de su exmarido.

Emocionada tras su regreso a la pantalla de El Trece tras diez años, Araceli expresó: “Volví a Eltrece, donde empecé. Para mí es mi casa, mi familia”. Señaló que se emocionó al reencontrarse con técnicos y trabajadores de sus primeros proyectos, concluyendo: "Por lo menos llegamos vivos".

Al ser consultada sobre su exmarido, con quien estuvo casada cuatro años y se divorció hace más de 17, la actriz fue picante y contundente: "Con lo cabrona que soy, imaginate si no hablé. Todo lo que tenía que decirle, se lo dije. Tengo muy buenas devoluciones. Con todo el mundo él es divino. Conmigo no” , declaró.

Araceli ironizó sobre la posibilidad de que su salida del canal estuviera vinculada a Suar: "Si ves que Adrián se va del canal y yo vuelvo a trabajar, entonces se verá que había un tema y te lo está respondiendo la vida, no yo", aseguró.

Sobre la relación actual, fue clara al afirmar que es nula, a pesar de que no es un tema que la preocupe . “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, indicó. Luego, recordó una frase que el empresario había dicho y que aparentemente la actriz no perdona: "Él dijo que nosotros no éramos familia. Yo soy familia porque tuve un hijo hermoso, soñado, bello, pero no es mi problema. Él sabrá”.

araceli y suar Araceli estuvo casada cuatro años con Adrian Suar, padre de su hijo Tomás Kirzner.

A su vez, Araceli dejó en claro que la relación con Suar es nula, aunque evitó entrar en detalles y darle más entidad al tema que según ella no ocupa tiempo en su presente. “No es mi problema. Él sabrá. Para mí está todo bien”, aseguró, plantada.

Las exs parejas de Suar

Al ser consultada sobre Griselda Siciliani, expareja de Adrián Suar, la actriz dijo: “Con Griselda no tengo relación, no la conozco. Voy a hacer como Pampita: ‘no hablo de esas cosas’. Para mí todo lo que hacen las mujeres está bien”.

Al momento en que desde el programa de Ángel de Brito le consultaron sobre la posibilidad de trabajar juntas, en un proyecto como Envidiosa, Araceli contesto que aceptaría. "Lo hago, lo hago. Por ahí nos hacemos grandes amigas y discutimos algunas cosas", respondió.

Finalmente, González concluyó que su prioridad son sus afectos y su carrera: “Yo no tengo problema con nadie. Yo lo único que quiero es tener lo que tengo, que es lo que logré, tener dos hijos hermosos que hacen su propia huella y trabajan”.