Beto Casella se va de Bendita y no se guardó nada: "No tiene la misma pasión que yo"

El conductor confirmó que el próximo 19 de diciembre realizará su última emisión en El Nueve.

La decisión de Beto Casella de concluir veinte años de trabajo al frente de Bendita se instaló como uno de los movimientos televisivos más determinantes del cierre de 2025. El conductor confirmó que el próximo 19 de diciembre realizará su última emisión en El Nueve.

Beto Casella recibirá el alta tras estar internado por una angioplastía coronaria Beto Casella recibirá el alta tras estar internado por una angioplastía coronaria Mientras crecía la expectativa por su desembarco en América TV, el clima interno del ciclo comenzó a modificarse y dejó en evidencia la influencia directa que esta elección tendrá en su equipo más cercano, con especial atención en Edith Hermida, quien aparece como figura central para la etapa que viene.

Operaron otra vez a Beto Casella Operaron otra vez a Beto Casella La decisión de Beto Casella El escenario tomó forma en medio de varias semanas de versiones cruzadas, motivo por el cual Casella decidió comunicar el rumbo de manera directa, sin intermediarios. Su planteo se apoyó en dos ejes: el desgaste que percibió en la dinámica diaria del trabajo y el surgimiento de condiciones que, según su propia evaluación, habían dejado de ser gratas.

Embed Oficialmente, @elbetocasella anunció su salida de #Bendita:



"El próximo 19 de Diciembre será el último programa que yo haga desde esta pantalla".



"No es una decisión que tome alegremente. Se dieron unas circunstancias que habían dejado de ser gratas en el día a día para el… pic.twitter.com/hVS6pG8VNk — foromedios (@forofms) December 4, 2025 La distancia profesional con Hermida se sumó al cuadro general; él la describió como una colega de afecto sincero, con un estilo laboral menos ligado a la exigencia cotidiana y más relacionado con la estabilidad de sus espectáculos unipersonales. El conductor explicó que esa diferencia de carácter y de prioridades derivó en ritmos incompatibles para sostener la estructura del ciclo tal como funcionaba desde su creación.

Su crítica a Edith Hermida La aclaración pública expuso el modo en que percibe la responsabilidad compartida dentro de un programa histórico. “El programa sigue”, expresó, y abrió la posibilidad de que parte del equipo actual lo acompañe en su nueva etapa televisiva. La mirada sobre Hermida, aunque afectuosa, fue precisa: la señaló como alguien que asume reemplazos cuando es necesario y cumple con lo que el formato exige, pero sin la dedicación obsesiva que él considera indispensable para sostener veinte años de aire.