4 de diciembre de 2025 - 20:01

Beto Casella se va de Bendita y no se guardó nada: "No tiene la misma pasión que yo"

El conductor confirmó que el próximo 19 de diciembre realizará su última emisión en El Nueve.

Por Redacción Espectáculos

La decisión de Beto Casella de concluir veinte años de trabajo al frente de Bendita se instaló como uno de los movimientos televisivos más determinantes del cierre de 2025. El conductor confirmó que el próximo 19 de diciembre realizará su última emisión en El Nueve.

Mientras crecía la expectativa por su desembarco en América TV, el clima interno del ciclo comenzó a modificarse y dejó en evidencia la influencia directa que esta elección tendrá en su equipo más cercano, con especial atención en Edith Hermida, quien aparece como figura central para la etapa que viene.

La decisión de Beto Casella

El escenario tomó forma en medio de varias semanas de versiones cruzadas, motivo por el cual Casella decidió comunicar el rumbo de manera directa, sin intermediarios. Su planteo se apoyó en dos ejes: el desgaste que percibió en la dinámica diaria del trabajo y el surgimiento de condiciones que, según su propia evaluación, habían dejado de ser gratas.

La distancia profesional con Hermida se sumó al cuadro general; él la describió como una colega de afecto sincero, con un estilo laboral menos ligado a la exigencia cotidiana y más relacionado con la estabilidad de sus espectáculos unipersonales. El conductor explicó que esa diferencia de carácter y de prioridades derivó en ritmos incompatibles para sostener la estructura del ciclo tal como funcionaba desde su creación.

Su crítica a Edith Hermida

La aclaración pública expuso el modo en que percibe la responsabilidad compartida dentro de un programa histórico. “El programa sigue”, expresó, y abrió la posibilidad de que parte del equipo actual lo acompañe en su nueva etapa televisiva. La mirada sobre Hermida, aunque afectuosa, fue precisa: la señaló como alguien que asume reemplazos cuando es necesario y cumple con lo que el formato exige, pero sin la dedicación obsesiva que él considera indispensable para sostener veinte años de aire.

El futuro de Bendita

En paralelo, comenzaron a delinearse los movimientos que reorganizarán el futuro de Bendita una vez consumada su salida. Las primeras versiones periodísticas indicaron que Hermida asumiría la conducción principal, acompañada por un grupo renovado de panelistas compuesto por Daniel Gómez Rinaldi, Evelyn Von Brocke, Aníbal Pachano y Guille Barrios, según adelantó Ángel de Brito en LAM.

El conductor sostuvo además que el ciclo pasaría a llamarse Bendito Tú Eres, con estreno previsto para febrero y un horario tentativo de las 22. América TV aún no confirmó el esquema, pero la propuesta, según De Brito, mantendría el espíritu original: humor, comentario editorial y observación punzante de la televisión.

