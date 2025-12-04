Sofía "Jujuy" Jiménez tuvo una fuerte discusión en un spa por un canje: "Una historia mía sale carísima"

La modelo Sofía "Jujuy" Jiménez tuvo un fuerte escándalo a la hora de realizar un canje en un spa y el momento de la polémica quedó registrado en un video, que fue difundido por la dueña del negocio.

Según lo que informaron en el programa SQP (América), la modelo ya había ido al comercio para recibir un tratamiento de belleza gratis a cambio de promocionar el servicio en sus redes sociales.

El drama inició cuando “Jujuy” acudió al lugar acompañada de su madre , sin acordar previamente ningún tipo de canje. Ante la situación, las empleadas se comunicaron con la dueña, quien accedió a arreglar un nuevo canje y le avisó que a su mamá “se le aplicaría un descuento”.

En el video de seguridad, se puede ver a la modelo enojada con las empleadas del spa. También se escucha decir: “A mí no me conviene hacerte una historia, una historia mía sale carísima. Así que prefiero pagarlo”.

Después, la modelo expresó indignada: “No tienen consideración que están usando mi imagen desde hace un año y me están cobrando extra. No tienen un gesto de, ‘che, Sofi, te invitamos’. No me gusta que vengan y me digan ‘a tu mamá le cobramos’ por 50 mil pesos. Me parece una actitud que no es la manera en la que yo encaro las cosas. Es mi límite”.

“Hola, Ale. Sorprendida con la actitud de la atención que la verdad no me parece que es la correcta. Es un derecho de imagen, gordi, no se puede hacer eso. Lo que me hizo ruido es que vengo y me quieren cobrar aparte el masaje cuando está mi imagen”, se quejó Sofía con la dueña.

“Mi historia sale mucho más cara. No es la manera en la que yo me vinculo con los canjes. Créeme, mi historia sale mucho más que 50 mil pesos y un masaje, no pasa por ahí. Es por la buena actitud. Así como vos trabajás de médica hace 35 años, yo trabajo con mi imagen hace 15. Y eso tiene un valor, ida y vuelta, buena onda, a vos te sirve a mí me sirve…”, explicó la modelo