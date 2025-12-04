Nicole Neumann defendió a los carpinchos de Nordelta: la insólita pelea con sus vecinos

La modelo compartió su opinión sobre el cuidado y protección de los animales en la zona. Generó un gran impacto en redes.

Durante varios meses, Nicole Neumann expresó con regularidad su compromiso con la defensa de los animales y el cuidado del ambiente, una postura que sostuvo tanto en medios como en sus redes sociales. Ese posicionamiento volvió a quedar en primer plano cuando escuchó una conversación entre vecinos sobre la presencia de carpinchos en el barrio donde vivía.

El cambio físico de Nicole Neumann El cambio físico de Nicole Neumann. La pelea con sus vecinos de Nordelta A partir de ese episodio, compartió una serie de historias en Instagram en las que relató cómo aquella escena la llevó a reflexionar sobre la convivencia entre humanos y fauna nativa. “Buen día. Bueno, mientras hago mi rutina de skincare les quería contar que anteayer venía andando en bicicleta con Cruz y, de golpe, una señora que salía del house se da vuelta y le dice a otro señor que venía caminando: ‘Ay, ¿qué vamos a hacer con los carpinchos? ¿Ya pensaron en eso?’. Yo casi salto, pero dije: ‘No, estoy con el bebé’”, narró, revelando su impulso inicial de intervenir, aunque optó por mantenerse al margen.

Embed View this post on Instagram A post shared by Nicole Unteruberbacher (@nikitaneumannoficial) El hecho de estar acompañada por su hijo menor influyó en su decisión de no encarar a la vecina en ese momento. “Dije ‘no sé, no me voy a poner a pelear’. Pero después me quedé pensando que lo habrá dicho porque es de las que los defiende, entonces menos mal que no salté ahí. Pero, si fuera de las que los quieren erradicar de la zona, pienso que si venís a vivir acá, tenés que ser consciente de que ellos, primero y principal, son parte de la naturaleza, pero porque además estaban primero que nosotros, era su hábitat”.

Luego agregó: “Esto era tipo pantano. Entonces, si uno viene a invadir, a construir arriba, no podés quitarle el espacio a otros seres vivos que tienen el mismo derecho porque los pusieron en la Tierra igual que a nosotros para vivirla y disfrutarla, tanto o más que nosotros”.

Nicole Neumann Nicole Neumann mostró el nuevo jugete de su hijo y generó confusión. Web La defensa de los carpinchos El desarrollo de la idea la llevó a plantear otro punto central: la empatía. “Básicamente, si no podés convivir con empatía y amorosidad con ellos, por lo menos que no los maltraten o no los quieran retirar de su casa por la codicia del humano. Y si no, andate a otra zona donde no hayan animales si no los disfrutás. Porque para mí, para mis hijos, para la gente que viene de visita, son hasta una atracción del paisaje. Tipo: ‘Ay, mirá qué lindo los carpinchos con su familia’. Es como un plus de estar en un lugar con verde, de naturaleza. Y si no, no sé, andate vos a un lugar cerrado, donde no hayan animales, donde no haya pájaros... La verdad que eso me parece espantoso. ¿Y qué educación, además, le da esa gente a sus hijos? Cero empatía, cero respeto por otros seres vivos”.