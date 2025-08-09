El posteo de Nicole Neumann que desató el enojo en medio de la disputa con Fabián Cubero

Nicole Neumann compartió una historia en redes sociales con una frase particular, en medio de uno de los peores momentos del exfutbolista.

Este viernes 8 de agosto al mediodía se confirmó la triste noticia del fallecimiento de Carlos Cubero, padre del exfutbolista Fabián Cubero y exsuegro de la modelo Nicole Neumann, quién pareció dejar de lado el triste momento para seguir agregando leña al fuego en medio de la denuncia que recibió por parte de su ex.

El deceso de Carlos Cubero ocurrió en Mar del Plata, ciudad natal del exfutbolista, tras una descompensación que lo mantuvo hospitalizado en sus últimos días. El periodista Fede Flowers confirmó la noticia y reveló que Mica Viciconte se enteró durante su participación en “Ariel en su Salsa” (Telefe).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/fedeflowersok/status/1953831901464019251&partner=&hide_thread=false AHORA: Falleció Carlos Cubero, padre de Fabián. En este momento tanto el jugador como Mica Viciconte están camino a Mar del Plata, ella estaba en Telefe apunto de entrar al aire,recibió la noticia y se fue. Aún no trascendieron más detalles. pic.twitter.com/6lXkgFeUbp — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) August 8, 2025 La muerte del exsuegro de Nicole Neumann se dio en un contexto ya tensionado: días atrás, Cubero había denunciado judicialmente a la modelo por incumplir el régimen de visitas durante las vacaciones de invierno con Indiana, Sienna y Allegra, sus hijas en común.

El posteo de Nicole Neumann que no fue bien tomado en redes sociales Mientras "Poroto" Cubero atravesaba el dolor por la muerte de su padre, Neumann desató especulaciones en redes sociales con una publicación enigmática. La modelo compartió una story en Instagram, donde apareció abrazando a su bebé junto al texto: “Gracias, gracias, gracias, porque Él, Todo lo sabe, Todo lo Ve”. El mensaje, sin referencias directas al suceso, llamó la atención.

Poco después de que el exfutbolista hablara en los medios para exponer la situación por la que denunció a la madre de sus hijas, se produjo el deceso de su padre y el gran dolor en la familia.