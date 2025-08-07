Cansado de las impuntualidades, Fabián Cubero denunció a Nicole Neumann

La disputa legal entre Nicole Neumann y Fabián Cubero volvió a escalar. El exjugador de Vélez habría denunciado a la modelo por no respetar el régimen de comunicación con las tres hijas que tienen en común durante las vacaciones de invierno.

El conflicto, que parecía resuelto, se reactivó por un presunto incumplimiento del acuerdo previamente homologado por la Justicia. Cubero presentó una nueva denuncia y pidió sanciones concretas contra la actual esposa de Manu Urcera.

“Inicia Fabián Cubero. Incidente de comunicación con los hijos. Viene a denunciar el grave y delicado incumplimiento del régimen de comunicación oportunamente acordado y homologado en autos por la señora Nicole. Ha impedido a mi representado ejercer su legítimo derecho para compartir el receso invernal con sus hijas”, leyó.

El documento también incluye un pedido de sanciones conminatorias -económicas-, que se revoque el permiso de salida del país conferido a la madre y se ordene la acreditación previa y fehaciente de pasajes de ida y vuelta ante cualquier viaje internacional.

¿Qué pasó en las vacaciones de invierno?

Según la presentación judicial, Cubero debía pasar tiempo con sus hijas a partir del 23 de julio, tal como se había pactado y aceptado por ambas partes. Sin embargo, Nicole habría modificado los planes sin aviso previo, afectando el derecho del padre a estar con ellas durante el receso.

“Ha desobedecido de manera consciente y premeditada los términos de dicho acuerdo. El 21 de julio, dos días antes de la fecha de entrega, la señora comunicó por WhatsApp que fue por error y que había pedido el regreso para el 26 de julio”, detalla la denuncia sobre el viaje a Europa que Nicole hizo con sus hijas.

Las tres hijas de Cubero y Neumann

Indiana, Allegra y Sienna son las tres hijas que Cubero y Neumann tuvieron durante su relación, que terminó en 2017 tras más de una década juntos. Desde entonces, la ex pareja acumula varios cruces legales vinculados al régimen de cuidado personal, comunicación y viajes.

Las niñas viven con su madre, aunque en los últimos años Indiana, la mayor, tuvo varios desencuentros públicos con Nicole y se acercó a la familia de Cubero con Mica Viciconte.