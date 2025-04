Explotó en redes sociales: qué dijo la hija de Nicole Neumann sobre su polémica fiesta de 15

La gran novedad fue que Nicole Neumann no asistirá al evento, medios.

Frente al revuelo y los cuestionamientos sobre el vínculo con su madre, fue la propia Allegra quien decidió salir a hablar. A través de sus historias de Instagram, la adolescente expresó: “Quiero pasar a aclarar lo que está pasando por mis quince porque no me parece adecuado que comentarios negativos estén llegando a una nena de catorce años, opinando y criticándome a mí sin saber cómo son las cosas”.

La nueva pareja de Fabián Cubero

En su mensaje, Allegra se mostró dolida por las versiones que afirmaban que no quería a su madre: “Dicen que no quiero a mi mamá (cuando es de las personas que más amo en el mundo) e inclusive me dicen que la cambié por otra persona”. Con esa “otra persona” se refería a Micaela Viciconte, pareja de su padre y madre del pequeño Luca, quien mantiene un estrecho vínculo con las tres hijas de Cubero.