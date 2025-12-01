1 de diciembre de 2025 - 13:00

Fecha confirmada: la curiosa película de Netflix con George Clooney y Adam Sandler que se estrena

El filme atraviesa la crisis de una estrella de Hollywood casi retirada. El protagonista se replantea a los 60 años si sabe quién es fuera de sus personajes.

Se trata de "Jay Kelly", la producción dirigida por Noah Baumbach donde Clooney hace un actor de 60 años que se da cuenta que se olvidó los diálogos de su propia vida, por estar enfrascado interpretando a otros. Mientras que Adam Sandler sorprende con un rol contenido y empático como Ron, mánager y último ancla afectiva de la estrella.

Jay Kelly, más que una historia de vida

Jay Kelly vive rodeado de asistentes, publicistas y recuerdos, pero emocionalmente aislado. Está distanciado de una de sus hijas (Riley Keough) y al borde de perder el vínculo con la otra (Grace Edwards), mientras su nombre empieza a abandonar las marquesinas para instalarse en estatuillas y ceremonias de homenaje. Laura Dern hace a Liz, una publicista exhausta, parte de un vínculo que mezcla trabajo, lealtad y una amistad deformada por la fama.

Visualmente cuidada y sostenida por un elenco sólido y querible, la película se apoya en una elegancia de viejo Hollywood que dialoga con su tema central: el desgaste del estrellato. Un homenaje público al protagonista, construido a partir de imágenes de su carrera, confunde deliberadamente al personaje con Clooney, subrayando un juego de espejos que recorre todo el relato.

Lejos de idealizarlo, la película muestra a Jay como un hombre capaz de gestos crueles, insensibles y manipuladores. El guion, coescrito con Emily Mortimer, está plagado de frases sentenciosas y diálogos acelerados que pueden resultar excesivos para algunos, pero que refuerzan una sensación deliberadamente nostálgica.

Fecha de estreno de "Jay Kelly" en Netflix

“Jay Kelly” llegará a Netflix el 3 de diciembre con sus más de dos horas de duración.

