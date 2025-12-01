1 de diciembre de 2025 - 10:33

Cuándo se estrena el documental de Lali en Netflix y qué historias contará

La producción abordará sus inicios con Cris Morena y su presente musical. ¿Abordará las peleas con el presidente Javier Milei a través de redes sociales?

Lali presenta su primer documental biográfico en Netflix.

Lali presenta su primer documental biográfico en Netflix.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

shakira le confeso a marley que descubrio despues de su separacion de gerard pique

Shakira le confesó a Marley qué descubrió después de su separación de Gerard Piqué

Por Redacción Espectáculos
La foto de Luisana Lopilato y Michael Bublé que generó rumores de embarazo.

El gesto navideño de Luisana Lopilato que dejó al descubierto ¿un nuevo embarazo?

Por Redacción Espectáculos

A diferencia de un registro clásico de gira, la producción se adentra en el proceso emocional, creativo y personal que atravesó la cantante en los últimos años. ¿Hablará de sus peleas con Javier Milei?

Filmado a lo largo de tres años y con acceso total al detrás de escena, el documental acompaña a Lali en una etapa de introspección marcada por las dudas, las decisiones difíciles y la necesidad de reinventarse. Ese recorrido desemboca en un hito histórico para su carrera: convertirse en la primera mujer argentina en agotar el estadio Vélez Sarsfield, con cuatro funciones consecutivas.

¿Qué se verá en el documental de Lali?

La película de Lali combina material de archivo inédito, registros íntimos y conversaciones con personas de su círculo más cercano. A través de esos testimonios, se reconstruye el camino creativo que dio forma a su música más reciente, el vínculo con su público y las tensiones propias de la exposición permanente en la industria del entretenimiento.

Embed - Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

La dirección está a cargo de Lautaro Espósito, primo de la artista y director artístico de su proyecto musical, quien debuta en el largometraje con una mirada cercana y sensible, alejada del bronce y más enfocada en los procesos que en los resultados. La obra tiene una duración aproximada de 1 hora y 14 minutos y cuenta con música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj.

Aunque la artista no puntualizó en qué temas abordará, en una entrevista con Clarín y, por lo que se ve en tráiler, dejó en claro que abordará desde ese primer tuit que desató el enfrentamiento con el presidente, Javier Milei; sus inicios con Cris Morena y los costos de manifestarse políticamente.

CCGX7RV4WVCKXFHCJP2H5KIBWM

Lejos de ser solo un repaso de logros, el documental propone una reflexión más amplia sobre el paso del tiempo, los cambios en la industria musical y la presión de sostener una carrera en la cima.

Fecha de estreno del documental de Lali en Netflix

El documental “Lali: la que le gana al tiempo” llegará a Netflix este jueves 4 de diciembre.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

las estrellas de la tierra: una experiencia que reinventa el recorrido por el le parc

"Las estrellas de la tierra": una experiencia que reinventa el recorrido por el Le Parc

Por Redacción Espectáculos
Inusual fin de semana con grandes bandas, músicos y espectáculos.

Furia de recitales: Fiesta de la Cerveza, Hernán Cattaneo y Don Osvaldo en un fin de semana sin precedentes

Por Carina Bruzzone
Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda.

Como manda la historia, Mirtha Legrand apuró a Abel Pintos con una pregunta incómoda: "¿Ganás bien?"

Por Redacción Espectáculos
Viviana Beinat encara el centenario del Teatro con un objetivo: El trabajo en equipo.

Viviana Beinat: La directora del Teatro Independencia que abrió los "tesoros" ocultos

Por Carina Bruzzone