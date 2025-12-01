Cuándo se estrena el documental de Lali en Netflix y qué historias contará

Shakira le confesó a Marley qué descubrió después de su separación de Gerard Piqué

A diferencia de un registro clásico de gira, la producción se adentra en el proceso emocional , creativo y personal que atravesó la cantante en los últimos años. ¿Hablará de sus peleas con Javier Milei ?

Filmado a lo largo de tres años y con acceso total al detrás de escena, el documental acompaña a Lali en una etapa de introspección marcada por las dudas , las decisiones difíciles y la necesidad de reinventarse. Ese recorrido desemboca en un hito histórico para su carrera: convertirse en la primera mujer argentina en agotar el estadio Vélez Sarsfield, con cuatro funciones consecutivas.

La película de Lali combina material de archivo inédito, registros íntimos y conversaciones con personas de su círculo más cercano. A través de esos testimonios, se reconstruye el camino creativo que dio forma a su música más reciente, el vínculo con su público y las tensiones propias de la exposición permanente en la industria del entretenimiento.

La dirección está a cargo de Lautaro Espósito , primo de la artista y director artístico de su proyecto musical, quien debuta en el largometraje con una mirada cercana y sensible, alejada del bronce y más enfocada en los procesos que en los resultados. La obra tiene una duración aproximada de 1 hora y 14 minutos y cuenta con música original de Mauro de Tommaso y Juan Giménez Kuj.

Lali: La que le gana al tiempo | Tráiler oficial | Netflix

Aunque la artista no puntualizó en qué temas abordará, en una entrevista con Clarín y, por lo que se ve en tráiler, dejó en claro que abordará desde ese primer tuit que desató el enfrentamiento con el presidente, Javier Milei; sus inicios con Cris Morena y los costos de manifestarse políticamente.

Lejos de ser solo un repaso de logros, el documental propone una reflexión más amplia sobre el paso del tiempo, los cambios en la industria musical y la presión de sostener una carrera en la cima.

Fecha de estreno del documental de Lali en Netflix

El documental “Lali: la que le gana al tiempo” llegará a Netflix este jueves 4 de diciembre.