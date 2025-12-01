Shakira le confesó a Marley qué descubrió después de su separación de Gerard Piqué

Shakira regresó a la televisión argentina a días de iniciar una nueva serie de recitales en el país . La cantante recibió a Marley para un especial de Por el mundo en Telefe, una entrevista que se emitió en la previa del regreso de su Tour, que comenzará el 8 de diciembre en el estadio de Vélez Sarsfield.

La pelea de Shakira con Mario Pergolini por Antonio de la Rúa: "Le decís algo y me voy"

La artista vuelve al país después de su última visita en marzo, cuando agotó localidades en cada presentación y, durante la charla con el conductor de Telefe repasó distintos aspectos de su actualidad profesional y personal, por lo que no quedó afuera su separación de Gerard Piqué .

Lejos de esquivarlo, Shakira eligió profundizar y reveló cómo transitó ese período. La definió como una etapa decisiva que la impulsó a reordenarse emocionalmente y a convertir la crisis en material creativo.

“Fue una transmutación. Pasar de la frustración, rabia, dolor y tristeza para transformarlo en arte, creatividad, inspiración . Me ayudó a sanar y creo que mucha gente sanó conmigo".

" Me sentí acompañada y eso fue lo más bonito", afirmó. Su reflexión dejó entrever el impacto que ese proceso tuvo en la construcción de su gira, un proyecto que comenzó a delinear apenas superó el quiebre personal.

Luego, la artista amplió la mirada sobre los vínculos que la sostuvieron a lo largo de ese tiempo: "Descubrir los amigos verdaderos que tengo y los que están en el camino de la música, además del público con el que tengo una historia de amor desde hace muchos años, quizás la historia de amor más larga que he tenido”.

Shakira suma fecha en Córdoba

Shakira dará cinco nuevos shows en Argentina

El tramo argentino de su Tour contará con fechas el 8, 9 y 11 de diciembre en Vélez, y el 14 y 15 del mismo mes en el Estadio Kempes de Córdoba. La cantante adelantó detalles del espectáculo que presentará y subrayó el nivel de preparación que implicó el proyecto.

“Es la gira de mis sueños, la gira que siempre quise hacer, por la cual estuve trabajando tantos años y que por fin pude realizar. Me tomó 1 año preparar todo y que sea un trabajo artesanal, canciones y música original para el show, 13 o 14 cambios de vestuario, las visuales. Es un diseño complejo, elaborado y lo que tenía en la cabeza”.

La expectativa por el reencuentro con sus fans aparece como un motor central para Shakira. “Se cargan las baterías para las 2 horas y 15 minutos de concierto. Me siento acompañada por todo ese público y más que un concierto lo veo como un encuentro, una comunión con la gente que me ha acompañado más de 30 años”, expresó.

En el cierre, resumió su recorrido artístico con humor: “Tengo tantas canciones que resumen muchas vidas, creo que he vivido varias vidas en una”.