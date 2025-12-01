Shakira reveló el secreto mejor guardado de Gustavo Cerati: "Llevaba una..."

Shakira le confesó a Marley qué descubrió después de su separación de Gerard Piqué

El vínculo entre Shakira y Gustavo Cerati se hizo público en 2005 , durante la grabación de “ No ” y " Día especial " para el álbum "Fijación oral vol. 1". Al hablar sobre su vínculo con Argentina, la artista no dudó en mencionar al icónico músico, referente del rock nacional.

“Con Cerati viví tantos momentos inolvidables , me acuerdo que llevaba una libretita marrón y decía que era un coleccionista de palabras”, recordó Shakira. Y agregó que el argentino decía: “Yo soy mejor con la música que con las palabras”.

“Eso para mí era una mentira porque era un letrista súper original y fantástico. Él decía que recurría a ese librito, qué buena idea la de Cerati ”, refrescó su memoria.

Con un suspiro, Shakira sumó: “Lo recuerdo mucho con ese libro de palabras especiales, extravagantes, que conformaban ese lenguaje único tan ceratiano”.

Shakira y Gustavo Cerati eran muy amigos. Grabaron juntos dos canciones para "Fijación oral vol. 1" (2005).

El otro argentino con el que empatiza Shakira: Bizarrap

Además, la mujer oriunda de Barranquilla habló de su colaboración en la session #53 junto a Bizarrap, lanzada con enorme éxito y que le dio nombre a su gira actual ("Las mujeres ya no lloran"). Contó que luego de cantar sus verdades se sintió muy liviana y que, en referencia a su vínculo con el joven productor, “Dios los cría y ellos se juntan”.

“Cada colaboración es un máster, como tomar un curso flash donde uno aprende lecciones del colega. De Cerati aprendí un montón y del Biza también. Para mí, él fue un consuelo porque aprendí que no soy la única que se queda hasta último minuto con una mezcla”, declaró la colombiana.

Sobre la forma obsesiva de trabajar que tienen, Shakira describió: “Es igual, es igual. Es obstinado y perfeccionista y, sobre todo con la parte sónica, es como un científico loco que no acaba nunca, no quiere entregar la música, no la quiere entregar. Y a mí me pasa igual. Y digo que, bueno, he encontrado mi par en ese sentido”, agregó la colombiana.

Shakira y Bizarrap

Cuándo canta Shakira en Argentina

Shakira tendrá cinco nuevas presentaciones en Argentina como parte de su tour “Las mujeres no lloran”. La gira incluirá tres funciones en el estadio de Vélez Sarsfield, el 8, 9 y 11 de diciembre, y continuará en el Estadio Kempes de Córdoba con shows programados para el 14 y 15 de diciembre.

Ya había estado en marzo con dos recitales en el Campo de Polo.