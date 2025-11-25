Hallazgo histórico en Colombia: Shakira le da nombre a una nueva especie fósil

Shakira sumó un nuevo reconocimiento a su importante palmarés, aunque esta vez lejos del ambiente musical. Para su sorpresa, un grupo de investigadores decidió utilizar su nombre para bautizar un inesperado hallazgo paleontológico detectado en territorio colombiano, de allí esta decisión.

Un equipo compuesto por cuatro paleontólogos y un estudiante de la Universidad del Rosario y del Museo de La Tatacoa identificó “una nueva especie de tortuga fósil del Mioceno Medio” , correspondiente a unos 13 millones de años atrás.

El descubrimiento se llevó a cabo en el desierto de la Tatacoa, en Colombia , y dio lugar al homenaje a la reconocida artista: Shakiremys colombiana.

Según detalló la universidad, el fósil consta de un cráneo completo y dos caparazones articulados , siendo uno de los más completos encontrados en esa zona. Sus rasgos anatómicos hacen que se trate de un ejemplar único dentro de la familia Podocnmididae.

Gracias a una tomografía computarizada (CT-scam), los investigadores lograron reconstruir su neuroanatomía, lo que permitió descubrir que esta tortuga podía adaptarse a diversos ambientes acuáticos -desde aguas oscuras hasta claras- y que probablemente tenía una dieta omnívara.

El paleontólogo Edwin Cadena, líder de la investigación, señaló que dicha versatilidad “le habría permitido coexistir con varias especies de tortugas en el diverso ecosistema acuátivo que existió en la zona de la Tatacoa hace millones de años”.

Por su parte, Andrés Vanegas, director del Museo de la Tatacoa, afirmó que “se trataba de algo nunca antes visto”. Debido a eso, eligieron reconocer a la artista por su versatilidad en el ambiente musical.