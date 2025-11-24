Conmoción y misterio: investigan la muerte de una influencer y su pareja con tres días de diferencia

El fallecimiento de una influencer de 23 años, y luego el de su pareja de 24, generó una profunda conmoción entre seguidores y autoridades en Filipinas , que ahora intentan esclarecer lo ocurrido. La pareja vivía en Quezon City, en el área metropolitana de Manilia.

Además de ser un episodio trágico, sus muertes separadas solo por tres días generaron desconcierto.

Las autoridades investigan el caso debido a la relación directa entre ambos fallecimientos y a la falta de certezas respecto a lo ocurrido con la creadora de contenido Gina Lima. Algunos reportes sostienen que fue hallada sin vida en un hotel, mientras que otros afirman que fue encontrada en su domicilio.

Lo que sí está confirmado es que su pareja Iván César Ronquillo fue quien la encontró muerta el pasado 16 de noviembre. Tras ello, la trasladó al hospital junto a su padre, donde certificó su muerte. Tres días después, Ronquillo fue hallado sin vida en las escaleras de su casa.

Las investigación preliminar apunta a un suicidio por ahorcamiento. Un día antes, Iván había publicado un video llorando junto al cuerpo de su novia. Luego escribió en redes sociales: “Te amo mucho, Gina, nunca podré superarlo sin ti a mi lado”, acompañado de imágenes y recuerdos de ambos.

Sus padres declararon que el joven estaba siendo víctima de acoso en redes tras la muerte de ella.

Aún se desconoce la causa exacta del fallecimiento de Gina Lima. Los estudios toxicológicos e histopatológicos siguen en curso. No obstante, un informe médico preliminar indicó lesiones externas no mortales, líquido en pulmones y congestión cardíaca.

En el lugar donde fue encontrada también se incautaron medicamentos y marihuana.