Polémica en redes por las "minihabitaciones" en China a un dólar la noche: "No hay lugar ni para sentarse"

La realidad habitacional en las grandes ciudades de China está mostrando imágenes extremas y preocupantes. Más de 1.500 millones de habitantes en el país asiático ha generado que las personas vivan literalmente en espacios donde apenas pueden moverse.

Una joven estudiante mostró en redes sociales cómo es uno de estos lugares y su testimonio generó debate entre los usuarios. Con esto, se comentó que el problema del acceso a la vivienda no es exclusivo en países con mucha inmigración, como ocurre actualmente en España o Estados Unidos.

Con el crecimiento de la población en urbes chinas, surgieron las llamadas “minihabitaciones” , espacios que apenas superan los 60 centímetros de ancho y funcionan como dormitorios para quienes trabajan o estudian en la ciudad.

A través de Douyin, la versión china de TikTok , la estudiante compartió imágenes en las que puede verse cómo atraviesa una puerta casi tan angosta como su cuerpo, y cómo cada rincón del espacio fue aprovechando hasta el límite.

Para muchos pueda resultar sofocante o directamente inhabitable, pero se convirtió en la opción más económica para gran parte de la población. El precio: 8 yuanes por noche, es decir, menos de un dólar.

El lugar es tan reducido que, si se despliega una mesa plegable, ya no queda espacio para sentarse en un asiento, por lo que deben recurrir a un objeto estrecho como un paraguas. Incluso la televisión debe colocarse en posición horizontal para poder entrar.

Pese al bajo costo, expertos advierten que no es recomendable vivir en este tipo de condiciones. La falta de movilidad puede derivar en problemas físicos como “capsulitis adhesiva”, según señaló la estudiante, quien aseguró que una sola noche puede dejar el hombro rígido por la ausencia de espacio para moverse.

Debate en redes sociales

La joven incluso recurrió al “humor negro” para describir el espacio: “El mayor defecto de esta habitación es que si quieres ahorcarte, no es lo suficientemente alta”.

Entre las reacciones en TikTok hubo quienes dijeron que preferían “dormir en la calle”, mientras que otros defendieron el concepto: “Solo tienes que pasarte el día en la calle e ir para dormir”. En base a esto, varias personas señalaron que “si solo se utiliza para dormir es ideal para generar ahorros”.