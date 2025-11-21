21 de noviembre de 2025 - 09:13

Link de entradas para Shakira en Córdoba: precios y dónde comprar para el 15 de diciembre

La cantante colombiana sumó una segunda fecha en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, reuniendo siete shows en Argentina durante 2025.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Shakira confirmó una segunda noche en Córdoba y el anuncio modificó el mapa de recitales de la cantante colombiana para diciembre. La artista sumará una fecha final en el Estadio Mario Alberto Kempes el lunes 15 de diciembre, con un show que cerrará su paso por Argentina tras un total de siete conciertos en 2025.

La nueva función se agregó después del furor que generó la presentación del domingo 14, cuyas localidades ya se agotaron.

La serie de shows en Córdoba se apoyará en parte de la estructura prevista para Vélez, donde la colombiana agotó por completo las funciones del 8 y 9 de diciembre y decidió sumar un tercer recital para el día 11.

Shakira en Córdoba 2025: link para comprar entradas para el segundo show

Las entradas para Shakira el 15 de diciembre en el estadio Kempes salen a la venta el viernes 21 de noviembre a las 10, de forma exclusiva en www.entradauno.com, con la posibilidad de pagar en seis cuotas sin interés con tarjetas Bancor, según informó la organización.

Con este movimiento, la artista reunirá siete conciertos en el país durante el año, sumando los dos que ya hizo en marzo en el Campo Argentino de Polo, un número que refleja la magnitud del interés local por el tour Las mujeres ya no lloran.

El regreso de Shakira no solo trajo otra fecha, también produjo un cambio en la producción del evento.

A diferencia del espectáculo del 14, que quedó en manos de Universo Jiménez, la función del lunes 15 estará a cargo de Fenix Entertainment, la misma productora que maneja las presentaciones de Vélez, y esa modificación explica el cambio de ticketera y el esquema de venta exclusivo a través de Entradauno.

Precios de entradas para Shakira en Córdoba en 2025

  • Campo general $150.000 + service charge
  • Popular Artime $150.000 + service charge
  • Plateas bajas numeradas $270.000 + service charge
  • Plateas altas sin numerar $180.000 + service charge
  • Campo Vip Ardiles - Gasparini $300.000 + service charge
Todas las fechas de Shakira en Argentina

  • 8 de diciembre | Estadio Vélez | AGOTADO
  • 9 de diciembre | Estadio Vélez | AGOTADO
  • 11 de diciembre | Estadio Vélez | NUEVA FECHA

Entradas disponibles en entradauno.com

  • 14 de diciembre | Estadio Kempes | AGOTADO
  • 15 de diciembre | Estadio Kempes | NUEVA FECHA

Entradas a la venta desde el viernes 21/11 a las 10, solo en entradauno.com

