25 de noviembre de 2025 - 14:52

Jair Bolsonaro le pidió al Congreso que voten a favor de la ley de amnistía para condenados por golpismo

El pedido lo hizo desde prisión a través de su hijo Flávio Bolsonaro. Su partido presentó el proyecto hace dos meses.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, dispuso este lunes la prisión domiciliaria del expresidente Jair Bolsonaro, por incumplimiento de medidas cautelares, reportó Agencia Brasil.

Presentaron un proyecto de amnistía para condenados por golpismo

"Me pidió que insistiésemos con los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado para que pongan en votación el proyecto de amnistía. Es una petición directa suya a los presidentes Hugo Motta (de la Cámara) y Davi Alcolumbre (del Senado)", afirmó el senador e hijo del exmandatario Flávio Bolsonaro.

Sus familiares y los integrantes del Partido Liberal (PL) aseguraron que a partir de ahora su propiedad será luchar por la votación de la amnistía en el Congreso.

El proyecto elaborado por el PL fue presentado hace dos meses con el objetivo de beneficiar a los condenados por golpismo, principalmente a Bolsonaro, que fue sentenciado este año a 27 años de prisión por los hechos que ocurrieron el 8 de enero del 2023. Hasta el momento no ha entrado en la pauta de votaciones.

Según detalló su hijo ante la prensa, los votos de su partido, la cual es la primera minoría en la Cámara de diputados y una de las principales fuerzas en el Senado, junto a sus aliados, son suficientes para garantizar la aprobación del proyecto de amnistía.

La detención de Bolsonaro

El expresidente, que se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto, fue arrestado nuevamente luego de que utilizara una soldadora para quemar la tobillera electrónica que controla sus movimientos.

Bolsonaro tuvo varias versiones de por qué lo hizo. Una de ellas fue que habría tenido una "confusión mental" provocada por la mezcla de medicinas recetadas por sus médicos.

La familia Bolsonaro afirmó que la detención del exmandatario es una "persecución política" y afirmaron que ahora sufre "torturas" por las privaciones que está sufriendo en la cárcel.

Flávio Bolsonaro exigió un "trato digno" a su padre, recordó que necesita una "alimentación especial" debido a las cirugías intestinales que ha tenido en los últimos años, y responsabilizó a los jueces del Supremo por cualquier problema de salud que su padre pueda sufrir en la detención.

"Él tuvo una crisis de hipo entre ayer y hoy. Eso nos preocupa. Él termina broncoaspirando y eso puede provocar una infección en el pulmón que puede ser fatal", afirmó.

