En "Zootopia 2" hay que quedarse después de los créditos: por qué es imprescindible

“Zootopia” regresó con una maxiproducción para su parte 2 y Shakira como musicalización principal. La película sobre la metrópolis animal más famosa de Disney se sumó a una tradición que impulsó Marvel y ahora parece clave para anunciar su futuro: la escena poscréditos.

La secuela de la serie sobre un zorro y un conejo policías incluye una escena poscréditos, y quienes abandonen la sala antes de que termine la lista completa podrían perderse un detalle clave. La película, que dura 108 minutos, recompensa la paciencia con una secuencia final que funciona como guiño narrativo y posible punto de partida para lo que vendrá dentro del universo creado por Disney.

La película sorprende con un montaje musical de Shakira que acompaña los créditos. Esta secuencia reúne a múltiples personajes conocidos y refuerza el tono festivo y expansivo de la franquicia, combinando humor, ritmo y referencias al mundo animal que ya es marca registrada de la saga.

La escena poscréditos , en cambio, adopta un tono diferente . Es un fragmento breve pero significativo, pensado como una pista directa sobre el rumbo futuro de la historia. No es un chiste aislado ni un simple guiño para fans: el mensaje apunta a la continuidad del relato y deja abierta la puerta a una tercera entrega.

SPOILERS . En la escena, vemos a Judy Hopps en su apartamento, reproduciendo una grabación de Nick, diciéndole que la quiere. Le da play al mensaje una y otra vez y su vecino le pregunta a gritos a través de la pared si va a escucharlo toda la noche.

Otro vecino interviene para decirle que la deje en paz. Entonces tenemos una pista sobre el siguiente caso de Judy, sobre un conejo que estranguló a su vecino, aparentemente bromeando con que le hará lo mismo a uno de ellos.

“Zootopia 2”, una continuación necesaria

En esta nueva aventura, Judy Hopps y Nick Wilde ya no son socios improvisados, sino compañeros formales dentro del Departamento de Policía. Sin embargo, su vínculo profesional atraviesa una etapa compleja: si fracasan en su próximo caso, podrían ser separados definitivamente.

El eje del conflicto gira en torno a un misterioso reptil que llega a la ciudad y desata una serie de eventos que sacuden a "Zootopia 2". A medida que avanzan en la investigación, los detectives se ven obligados a recorrer zonas desconocidas de la metrópolis, poniendo a prueba su confianza mutua y su capacidad para trabajar en equipo.

Estreno de "Zootopia 2" con Shakira como estrella principal

“Zootopia 2” llega este jueves a los cines argentinos. La película cuenta con un elenco de voces encabezado por Ginnifer Goodwin y Jason Bateman, junto a Idris Elba, Shakira, Ke Huy Quan, Andy Samberg, Quinta Brunson y otros nombres destacados.

La cantante colombiana regresa al universo de Zootopia retomando su icónico papel de Gazelle, la estrella pop del mundo animal. La cantante colombiana vuelve a ponerle voz al personaje que se convirtió en uno de los favoritos de la primera película y suma presencia tanto musical como narrativa en esta nueva entrega.

Además, sus hijos Sasha y Milan tiene pequeñas participaciones y le dan voz a dos conejitos, hermanos de la protagonista.