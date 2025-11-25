Shakira eligió a una participante de La Voz Argentina como su telonera

La carrera de Nathalie Aponte, una de las participantes más destacadas de la última edición de La Voz Argentina, sumó este martes un capítulo decisivo a nivel internacional. La cantante será la telonera oficial de Shakira en los próximos conciertos que la artista colombiana ofrecerá en Paraguay.
Aponte, cantante paraguaya que alcanzó las semifinales del certamen dentro del Team Luck Ra, fue seleccionada directamente por Shakira para abrir sus presentaciones. La decisión representa un avance significativo para la joven intérprete, que tendrá la oportunidad de presentarse frente a miles de espectadores como antesala de uno de los shows más esperados del año en Asunción.
La elección confirma el rol del reality de Telefe como plataforma de proyección para talentos emergentes, incluso fuera de la Argentina, y consolida el crecimiento profesional de Aponte tras su paso por el programa.
En el caso de los recitales que Shakira brindará en Argentina, la artista elegida para abrir los espectáculos será Ángela Torres.