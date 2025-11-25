Shakira eligió a una participante de La Voz Argentina como su telonera

La semifinalista del Team Luck Ra fue elegida por Shakira para abrir sus shows en Paraguay; un salto clave en su creciente carrera internacional.

Tras su paso por La Voz Argentina, Nathalie Aponte acompañará a Shakira en Paraguay.

La carrera de Nathalie Aponte, una de las participantes más destacadas de la última edición de La Voz Argentina, sumó este martes un capítulo decisivo a nivel internacional. La cantante será la telonera oficial de Shakira en los próximos conciertos que la artista colombiana ofrecerá en Paraguay.

Aponte, cantante paraguaya que alcanzó las semifinales del certamen dentro del Team Luck Ra, fue seleccionada directamente por Shakira para abrir sus presentaciones. La decisión representa un avance significativo para la joven intérprete, que tendrá la oportunidad de presentarse frente a miles de espectadores como antesala de uno de los shows más esperados del año en Asunción.

Nathalie Aponte en su paso por La Voz Argentina 2025 Nath Aponte en su paso por La Voz Argentina 2025. La elección confirma el rol del reality de Telefe como plataforma de proyección para talentos emergentes, incluso fuera de la Argentina, y consolida el crecimiento profesional de Aponte tras su paso por el programa.