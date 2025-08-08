Furia Scaglione se operó los labios y mostró el antes y después

La exparticipante de Gran Hermano compartió en redes el cambio tras su micropigmentación en los labios y alentó a sus seguidores a animarse a hacerlo.

Furia Scaglione compartió en sus redes sociales el antes y después de su micropigmentación labial, mostrando con orgullo el resultado final.

Juliana “Furia” Scaglione, la exparticipante de Gran Hermano, volvió a sorprender a sus seguidores al mostrar en sus redes sociales el resultado de una nueva intervención estética. En esta ocasión, la personal trainer se realizó una micropigmentación en los labios y no dudó en compartir un video donde muestra el cambio y su emoción tras el procedimiento.

“No, no, no… ¡es buenísimo!”, expresó orgullosa en el video difundido por el estudio donde se sometió al tratamiento. “Lloro de la emoción”, agregó, invitando a sus seguidores a animarse a hacerse el mismo retoque. Desde el lugar donde realizó la micropigmentación explicaron que se trata de un tratamiento para dar color a los labios, con una inflamación que baja en 24 horas.

Embed @srtawanstudio Nada que agregar. Tuve el honor de micropigmentar a esta belleza! @FURIA sonido original - Srtawanstudio En los comentarios del video, Furia no dudó en responder con un simple “Amo”, mientras que sus seguidores destacaron la belleza del cambio con mensajes como “Quedó más linda de lo que ya es” y “Más hermosa quedó”.

Plantillas varias 1280 x 840 (13) “Véngase a hacer los labios”, alentó Furia a sus seguidores mientras mostraba su emoción tras la micropigmentación. Otros cambios: la operación que se realizó meses atrás Este procedimiento en los labios se suma a otra cirugía estética que Furia realizó. A fines de mayo, la mediática ex Gran Hermano se sometió a una rinoplastia secundaria, es decir, una segunda operación en la nariz, la cual documentó ampliamente en sus redes sociales.

Con más de 700 mil seguidores, Juliana compartió un video con fotos del antes y después, donde mostró tanto sus nervios previos a la anestesia como la alegría por el resultado final. “No lo puedo creer, llegó el día, así que esta criatura se va”, expresó antes de entrar al quirófano. Luego, agradeció públicamente a su cirujano con un mensaje: “No la puedo creer. Gracias, doc. Sos el uno”.