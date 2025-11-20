Fresco y arriesgado: Pampita marca tendencia con un look que se impone este verano

Pampita volvió a sorprender en una noche de gala . En la fiesta de Barón B a beneficio de Fundación Huésped, que tuvo lugar el jueves en el Hipódromo de Palermo, la modelo apareció con un carré corto que provocó un revuelo inmediato.

Su imagen, fresca y completamente distinta, generó comentarios desde el primer minuto. Muchos invitados se acercaron para verla de cerca y confirmar que el cambio era tan radical como parecía .

En una entrevista con Para Ti, Pampita explicó el motivo de esta renovación estética. “ Sí, me hice un cambio de look, un carré super canchero, muy cómodo . Para rejuvenecer un poco me pareció genial”, contó, satisfecha con el efecto que logró en la alfombra roja.

También mencionó el trabajo de su estilista de confianza. “ Zacarías Guedes está detrás de mi look de hoy, como siempre. Se animó al cambio. Porque ya vine tantas veces, ya usé tantos looks, que siempre nos gusta sorprender ”, expresó.

El estilista detalló cómo se construyó esta apariencia que dio la vuelta en redes. Consultado por Para Ti, Zacarías Guedes aclaró que la transformación se basó en un recurso técnico y no en una decisión definitiva .

“La peiné yo, no le corté el pelo, son trucos de peinado, pero el efecto es como si le hubiese cortado”, explicó. Según el especialista, la modelo no modificó su largo real, aunque el resultado engañó incluso a quienes la conocen bien.

El corte carré se pone de moda este verano

Más allá de tratarse de una peluca o un peinado estratégico, el carré que lució Pampita se alinea con una tendencia fuerte para este verano. La estación próxima suele marcar una preferencia por estilos prácticos, dinámicos y livianos.

El carré corto se impone por su versatilidad y por la manera en que acompaña el movimiento, aporta presencia y mantiene un aire juvenil sin esfuerzo. Además, armoniza con looks de noche y de día, lo que lo convierte en una opción atractiva para quienes buscan actualizar su imagen sin grandes riesgos.

La aparición de Pampita reafirmó ese fenómeno. Su elección no solo potenció su figura, también puso en el centro un estilo que promete multiplicarse en las próximas semanas.

