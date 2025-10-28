28 de octubre de 2025 - 10:55

El chiste de Cachete Sierra sobre Pampita en MasterChef Celebrity que sorprendió a todos: "A Caro la..."

En la gala pre eliminación del reality, el actor bromeó con su comida haciendo alusión a la modelo pampeana.

Los participantes famosos de MasterChef Celebrity tuvieron una última prueba antes de conocer quienes pasan a la gala de eliminación. Debieron preparar un menú de comida árabe, que incluía kebab de cordero con dip (salsa o aderezo para acompañar) de yogur y pan pita.

En ese contexto, y pese a mostrarse conforme con su plato, Agustín “Cachete” Sierra enfrentó al jurado con su habitual humor y sorprendió con una ocurrencia sobre Pampita, en alusión al nombre del panificado que debían elaborar.

El chiste de Cachete Sierra que sorprendió a los jurados de MasterChef Celebrity

Al ser llamado por Wanda Nara para presentar su plato, el actor enfrentó a los jurados con su preparación. Con humor, Sierra respondió a cada palabra de los chefs para bajar la intensidad.

"Kebab", arrojó en seco Damian Betular. "¿Kebab? ¿A dónde van? Arrancó el actor". Sin hacer muecas, el pastelero le criticó su pan pita. "El pan pita se caracteriza por ser hueco. Se tendría que abrir y yo poder meterle todo esto adentro", le señaló.

"Esa no me la tiraste cuando pasaste…", se defendió Cachete Sierra". "¿Pero nunca comiste un tostado de pan pita?", le preguntó Betular, dejando abierto el momento para que el ex Casi Ángeles haga mención a Pampita Ardohain. "La conozco a Carolina pero hasta ahí".

El comentario generó risas en el estudio, incluso de Germán Martitegui, que no pudo contenerse ante la broma. Finalmente, el menú presentado por el actor cumplió con las expectativas del jurado, aunque tuvo algunas imperfecciones técnicas, lo que lo no le alcanzó para safar del delantal negro.

