Así luce hoy Vicente de la Negra Vernaci: ¿a qué se dedica?

El único hijo de la locutora, cumplió 23 años hace poco y sorprendió a todos con su presente laboral.

En el mundo del espectáculo, pocos personajes logran tanto reconocimiento y cariño como lo ha hecho la Negra Vernacia lo largo de su carrera. Sin embargo, detrás de su fama, opiniones filosas y el habitual sentido del humor se esconde una faceta que pocas veces sale a la luz: la de madre protectora y orgullosa.

El pasado 11 de septiembre, dicho sentimiento quedó plasmado en las redes sociales, donde conmemoró el cumpleaños número 23 de su único hijo, Vicente, fruto de su relación con Carlos Bonavetti, un conocido director artístico que más tarde se volvió funcionario del Ministerio de Cultura.

Vicente Bonavetti llegó al mundo entre emociones y expectativas que sólo se ven en las relaciones familiares de artistas. Aunque sus padres tomaron caminos separados solo dos años después de su llegada al mundo debido a diferencias irreconciliables, siempre primó entre ellos el deseo de brindarle una crianza compartida y balanceada.

"Nunca necesité tener más hijos," confesó la locutora en varias de sus entrevistas. "Vicente fue suficiente para llenar mi mundo entero." Estas palabras no son sino un resumen del profundo apego y la especial conexión que ha forjado con él en estos años. La relación de madre e hijo, cimentada sobre el respeto y la admiración mutua, es una que ha crecido y evolucionado para transformarse en un lazo irrompible.

A qué se dedica el hijo de la Negra Vernaci El joven, quien ha mantenido una vida deliberadamente reservada lejos del resplandor de los medios, ha demostrado un enfoque hacia su bienestar personal y desarrollo profesional alejado del ruido mediático. Prefiere no ser el centro de atención, sólo el protagonista de su propia historia. Se dedica a la ingeniería y también tiene una pasión por el automovilismo, participando en competencias de rally.