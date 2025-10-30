Investigan al mediático psicólogo "Doctor Chinaski" por polémicas declaraciones que hizo en un streaming

Javier Pérez , un psicólogo rosarino conocido en redes sociales como “ Doctor Chinaski " será investigado por polémicos dichos que realizó durante una entrevista en un streaming.

El psicoanalista afirmó en su intervención: “Siempre que viene una chica que se autopercibe linda al consultorio, más temprano que tarde te propone pasar a otra cosa en lugar del análisis . Te quieren garchar ”. Ante la consulta de si le había pasado, respondió: “Sí, por supuesto”.

Luego agregó: “No, yo estoy con el psicoanálisis. Estoy enamorado del psicoanálisis”, y aclaró que “ no hay un impedimento moral . No es que el psicólogo no puede coger con los pacientes. Es un impedimento lógico . Si vos cogés con los pacientes, no los podés analizar”.

A raíz de sus declaraciones la Fiscalía de Paraná abrió una investigación de oficio para determinar si existieron delitos de índole sexual o de abuso de poder cuando Pérez se desempeñaba como docente en la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).

Según informó el portal de noticias Análisis, el caso fue tomado por la Procuradora Adjunta, Mónica Carmona , quien lo derivará a una acusadora que integra la Unidad Fiscal de Género.

Las expresiones del psicólogo generaron repudio e indignación y desataron una ola de comentarios en redes sociales de estudiantes y egresadas de la carrera de Psicología de Uader donde ejerció la docencia hasta el 2019.

A raíz de sus declaraciones, la Facultad de Humanidades emitió un comunicado: “Ante relatos de situaciones de violencias y acoso dentro de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de Uader, recientemente publicados en redes sociales, informamos que en nuestra Facultad se implementa desde el año 2016 el Protocolo de Actuación frente a las Violencias y las Conductas Discriminatorias en todas sus expresiones, a los efectos de otorgar un marco legal e instrumental para acompañamiento, orientación, intervención y derivaciones al sistema judicial en los casos que corresponda”.

Por este motivo confirmaron que “a los fines de esclarecer los hechos mencionados en las publicaciones, la Facultad ha dispuesto el inicio de una información sumaria interna, tendiente a reunir antecedentes y determinar, en el marco de sus competencias, las posibles responsabilidades que pudieran corresponder”.

Hasta el momento no se confirmó si Javier Pérez fue citado a declarar. El medio antes citado afirmó que allegados al psicólogo les informaron que “se pondrá a disposición de la Justicia para aclarar cualquier situación”.