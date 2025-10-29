29 de octubre de 2025 - 20:05

Detuvieron a un abogado de Emerenciano Sena en medio del juicio del caso Cecilia Strzyzowski

Se trata de Nicolás Boniardi Cabra, integrante del estudio jurídico de Ricardo Osuna. “Se habría desplazado haciendo un paneo de los jurados”, advirtieron fuentes policiales.

Caso Cecilia Strzyzowski: el abogado siendo llevado detenido tras grabar en plena audiencia.

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El juicio por el femicidio de Cecilia Strzyzowski sumó este miércoles un nuevo episodio de tensión en los tribunales. Uno de los abogados defensores de Emerenciano Sena fue detenido tras ser sorprendido filmando la audiencia con su celular, mientras continuaba la etapa de selección del jurado popular.

El detenido fue identificado como Nicolás Boniardi Cabra, integrante del estudio jurídico de Ricardo Osuna, que representa al dirigente social chaqueño. Según el testimonio del comisario Fernando Romero, el letrado “se habría desplazado haciendo un paneo de los jurados”.

Debido a su accionar, su teléfono fue incautado para extraer dicho material, y el fue detenido de inmediato, siendo retirado por la Policía de la sala. Boniardi Cabra fue derivado en un patrullero hasta la Comisaría 4° de Resistencia y permanecerá alojado en esa seccional hasta mañana.

Más de 160 chaqueños pasaron por el Centro de Convenciones Gala y se esperaba un número similar en la jornada de hoy. Ayer se supo que una de las participantes era conocida de uno de los abogados de Emerenciano Sena, motivo por el que quedó descartada.

Las autoridades judiciales tienen el trabajo de entrevistar y evaluar a los vecinos para constatar que no tengan ninguna relación con los acusados, así como tampoco tengan conocimiento en profundidad del caso.

Se espera que, para el cierre de la semana, o antes, se den a conocer a los 12 integrantes del jurado popular, seis hombres y seis mujeres, sumado a los suplentes. Si eso no ocurre, el juicio iniciará en el Centro de Estudios Judiciales con la etapa de apertura de alegatos.

Tres acusados: la familia Sena

César Sena, ex pareja de la víctima, está procesado por el delito de homicidio doblemente agravado en carácter de autor, mientras que sus padres, Emerenciano y Marcela Acuña por ser partícipes necesarios del femicidio. Gustavo Melgarejo, Gustavo Obregón, Griselda Reinoso y Fabiana González llegan a juicio por el delito de encubrimiento agravado.

