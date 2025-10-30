30 de octubre de 2025 - 12:34

Le robaron el celular a un turista, rastrearon el aparato por GPS y encontraron a los ladrones escondidos en un baldío

El hecho ocurrió hoy en horas de la madrugada. La policía detuvo a dos personas. Uno de los involucrados es menor de edad.

Le robaron el calular a un turista en Ciudad y rastrearon a los ladrones hasta un terreno baldío.

Ciudad de Mendoza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

En la madrugada de este jueves, dos personas fueron detenidas luego de que le robaran a un turista en las inmediaciones de la plaza Italia en Ciudad. Uno de los involucrados es menor de edad.

Las autoridades tomaron conocimiento del hecho luego de que un turista brasileño se acercara a un móvil de preventores que patrullaba la zona para avisar que había sido víctima de un asalto donde le habían sustraído el celular y otros objetos.

Según la denuncia, los dos delincuentes que lo abordaron se dieron a la fuga por calle Belgrano hacia el norte. Tras el aviso, el personal se movilizó junto a otros dos móviles policiales mientras el turista rastreaba su celular marca Iphone con otro teléfono que le prestaron.

La aplicación los llevó hasta un terreno baldío ubicado en calle Necochea 538.

Ciudad robo turista
El terreno baldío donde localizaron a los ladrones.

El terreno baldío donde localizaron a los ladrones.

Con instrucciones de la Oficina Fiscal, los agentes ingresaron al lugar donde encontraron a los dos individuos con el celular que le habían sustraído al turista. Los involucrados son un adulto mayor y un niño de 13 años.

Ambos fueron trasladados por personal policial al Polo Judicial.

