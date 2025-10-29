29 de octubre de 2025 - 23:03

Triple femicidio en Florencio Varela: el juez avaló el pedido de prisión preventiva para todos los detenidos

Este miércoles, el juez aprobó la solicitud de la fiscalía. Ahora se aguarda por una respuesta de la Justicia Federal.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes asesinadas por una banda narco.

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un nuevo capítulo se sumó hoy en la causa que investiga el triple femicidio en la localidad bonaerense Florencio Varela. Se trata de las víctimas Brenda Del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, que fueron asesinadas hace 40 días en un caso que conmociona al país.

El juez de Garantías Fernando Pinos Guevara aceptó el pedido de prisión preventiva para los implicados en el crimen. La solicitud venía de la fiscalía a cargo de Adrián Arribas. Ahora el magistrado aguarda una respuesta de los representantes de la justicia Federal para confirmar si la causa pasa a ese fuero.

Cabe mencionar también que en las últimas horas fue detenido Joseph Freyser Zabaleta Cubas. El hombre ya está preso en la Alcaldía de la calle Cavia, en Palermo, en una causa por narcotráfico e iba a ser extraditado a Perú. Sin embargo, debido a este nuevo pedido, su derivación está en pausa.

Joseph Freyser Zabaleta Cubas / Señor Jota

El sujeto, de nacionalidad peruana y conocido como "Señor Jota", fue señalado en el caso como el presunto autor intelectual del triple crimen.

En ese marco, “Señor Jota” fue imputado por los delitos de “privación ilegal de la libertad activa agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad en concurso real con homicidio agravado por ser premeditado de dos o más personas, por ser cometido con alevosía y ensañamiento y por violencia de un hombre hacia una mujer, y críminis causa”.

De esta manera, ya son once los detenidos en el marco de esta causa. A la lista se sumó a la lista Mónica Mujica, de 37 años, esposa de Víctor Sotacuro (41).

Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, prófugos del caso
Álex Ydone Castillo, David Morales Huamaní y Manuel Valverde Rodríguez, prófugos del caso.

En tanto, también permanecen detenidos Miguel Ángel Villanueva Silva (25 años), Iara Daniela Ibarra (19), Maximiliano Andrés Parra (18), Celeste Magalí González Guerrero (28), Milagros Florencia Ibáñez (20), Matías Agustín Ozorio (28), Ariel Giménez (29), mientras que Tony Janzen Valverde Victoriano -alias Pequeño J- fue arrestado en Perú, su país natal.

Por otra parte, hasta el momento hay tres prófugos de la Justicia con circulares rojas de Interpol: Alex Ydone Castillo, David Gustavo Huamani (alias "El Loco" David) y Manuel Valverde Rodríguez, todos de nacionalidad peruana.

