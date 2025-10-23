Pablo Laurta se negó a declarar sobre el doble femicidio pero habló sobre denuncias previas

Este jueves, el uruguayo Pablo Rodríguez Laurta (39) declaró ante la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de segundo turno de la ciudad de Córdoba . Está imputado por los femicidios de su expareja, Luna Giardina (26), y su exsuegra, Mariel Zamudio (54) .

Durante la audiencia, Laurta no respondió a las preguntas sobre el doble femicidio y solo "hizo referencia a sus denuncias anteriores en Fiscalía de Integridad sexual 1 de turno y el pedido de restitución internacional de su hijo".

Posteriormente, se organizó un amplio operativo de seguridad para trasladarlo nuevamente a la cárcel de máxima seguridad den Cruz del Eje donde pasa sus días desde el lunes cuando fue movilizado desde Entre Ríos donde fue indagado e imputado por del " homicidio criminis causa " del remisero Martín Palacios (49) .

Según confirmó el ministro de Seguridad entrerriano, Néstor Roncaglia , el acusado cruzó desde Uruguay hacia la Argentina en kayak después de entrenarse durante diez días para no dejar rastros. Tenía planeado regresar de la misma forma con su hijo de 5 años.

"Alquila una cabaña en el Salto, deja su auto particular ahí, estuvo diez días practicando cómo manejar ese kayak o piragua, se cruza a nuestra provincia y esconde esa piragua en un monte en Puerto Yeruá", indicó Roncaglia en conferencia de prensa.

El crimen del chofer

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Laurta contactó al remisero Martín Palacio, a quien conocía desde la pandemia, para que lo trasladara desde Concordia hasta Rafaela (Santa Fe) el pasado 7 de octubre a la noche.

Dos días después, el Toyota Corolla de Palacio apareció incendiado en el barrio Villa Retiro, en las afueras de Córdoba. El lunes 13, la Policía de Entre Ríos halló un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Puerto Yeruá, envuelto en una bolsa y con signos de extrema violencia.

Martín Sebastián Palacios (49), el chofer de Pablo Laurta (59) Martín Sebastián Palacios (49), el chofer de Pablo Laurta (59) Gentileza

"Un oficial siente un olor nauseabundo y encuentra tirado a cinco metros de la banquina, dentro de una bolsa, un cuerpo que fue decapitado, le faltan sus brazos", precisó el ministro. Luego agregó que creen que lo asesinó "para ocultar lo que iba a hacer después".

"Estamos frente a una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no se manejó por un mero impulso", resumió Roncaglia.

Los femicidios de Córdoba y la captura

El sábado 11 de octubre, Laurta irrumpió en la casa de su expareja, Luna Giardina, en Villa Serrana (Córdoba), y asesinó a balazos a ella y a su madre, Zoraida Zamudio. Ambas eran de nacionalidad uruguaya y habían escapado de su país tiempo atrás tras reiteradas denuncias por violencia de género.

Luna Giardina y Mariel Zamudio Las víctimas Luna Giardina y Mariel Zamudio.

La Policía lo capturó al día siguiente, domingo 12, en un hotel de Gualeguaychú, mientras almorzaba junto a su hijo de 5 años, que padece autismo. El niño había sido secuestrado y estaba con él al momento de la detención.

En la habitación 209 del Hotel Berlín, los agentes hallaron una pistola Bersa calibre .380 registrada a su nombre. Los investigadores sospechan que fue el arma utilizada en ambos femicidios.