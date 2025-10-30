Cuándo se estrena la temporada 2 de "One Piece" en Netflix

Tras dos años de espera, los fanáticos finalmente tiene una fecha confirmada para la serie live-action. Contará con ocho episodios y aventuras de los Sombrero de Paja.

Tras dos años de espera Netflix anunció la fecha de estreno de la nueva temporada de "One Piece".

La adaptación live action del animé "One Piece" en Netflix fue una de las grandes sorpresas del streaming en 2023: se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma. Desde entonces, millones de seguidores esperan por la continuación de la travesía de los Sombrero de Paja. Finalmente hay fecha confirmada para el regreso con su segunda temporada.

Los nuevos episodios continuarán la aventura del joven pirata Monkey D. Luffy y su tripulación rumbo a la Grand Line, una de las zonas más peligrosas del mundo creado por Eiichiro Oda.

Aunque el orden oficial aún no fue revelado, todo indica que la trama abarcará los arcos de Little Garden y Drum Island, donde se sumará uno de los personajes más queridos por los fans.

Qué historia contará la segunda temporada de One Piece Netflix dio a conocer una nueva imagen de esta entrega, en la que puede verse a Luffy en una región nevada, escenario donde conoceremos a Tony Tony Chopper, el médico reno de la tripulación. La plataforma bautizó esta secuela como “One Piece: Into the Grand Line”, lo que adelanta un tono más intenso y lleno de nuevos enemigos, islas peligrosas y poderes inesperados.

"One piece" animé vs live action. "One piece" animé vs live action. gentileza Esta segunda temporada muestra el ingreso de Luffy y su tripulación al Grand Line, un territorio donde se enfrentan los piratas más poderosos. A lo largo de los nuevos episodios, la historia recorrerá lugares clave como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, y prepara el camino para la tercera entrega y el desarrollo final de la Saga de Arabasta.