30 de octubre de 2025 - 11:13

Cuándo se estrena la temporada 2 de "One Piece" en Netflix

Tras dos años de espera, los fanáticos finalmente tiene una fecha confirmada para la serie live-action. Contará con ocho episodios y aventuras de los Sombrero de Paja.

Tras dos años de espera Netflix anunció la fecha de estreno de&nbsp; la nueva temporada de One Piece.

Tras dos años de espera Netflix anunció la fecha de estreno de  la nueva temporada de "One Piece".

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

La adaptación live action del animé "One Piece" en Netflix fue una de las grandes sorpresas del streaming en 2023: se convirtió en uno de los estrenos más exitosos de la plataforma. Desde entonces, millones de seguidores esperan por la continuación de la travesía de los Sombrero de Paja. Finalmente hay fecha confirmada para el regreso con su segunda temporada.

Leé además

El documental furor en Netflix sobre las atrocidades de una prostituta y asesina serial condenada a muerte

El documental furor en Netflix sobre las atrocidades de una prostituta y asesina serial condenada a muerte

Por Redacción Espectáculos
el caso fernando baez sosa tendra una serie en netflix: cuando estrena y cuantos capitulos tendra

El caso Fernando Báez Sosa tendrá una serie en Netflix: cuándo estrena y cuántos capítulos tendrá

Por Redacción Espectáculos

Los nuevos episodios continuarán la aventura del joven pirata Monkey D. Luffy y su tripulación rumbo a la Grand Line, una de las zonas más peligrosas del mundo creado por Eiichiro Oda.

Qué historia contará la segunda temporada de One Piece

Netflix dio a conocer una nueva imagen de esta entrega, en la que puede verse a Luffy en una región nevada, escenario donde conoceremos a Tony Tony Chopper, el médico reno de la tripulación. La plataforma bautizó esta secuela como “One Piece: Into the Grand Line”, lo que adelanta un tono más intenso y lleno de nuevos enemigos, islas peligrosas y poderes inesperados.

"One piece" animé vs live action.

"One piece" animé vs live action.

Esta segunda temporada muestra el ingreso de Luffy y su tripulación al Grand Line, un territorio donde se enfrentan los piratas más poderosos. A lo largo de los nuevos episodios, la historia recorrerá lugares clave como Loguetown, Reverse Mountain, Whiskey Peak, Little Garden y Drum Island, y prepara el camino para la tercera entrega y el desarrollo final de la Saga de Arabasta.

One Piece Live-Action, temporada 2: cuándo se estrena en Netflix

Netflix anunció que la segunda temporada del live-action de One Piece llegará a Netflix el 10 de marzo de 2026.

El anuncio de Netflix.
El anuncio de Netflix.

El anuncio de Netflix.

Aunque inicialmente se esperaba para 2025, la producción atravesó retrasos y recién ahora se oficializó el nuevo calendario de lanzamiento.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La acrtiz argentina que protagonizará la nueva serie de Netflix

La actriz argentina que protagonizará la próxima gran apuesta de ciencia ficción de Netflix

Por Redacción Espectáculos
Netflix prepara su nueva historia para la saga Monstruo: ¿Quién es la loca del hacha?

"La loca del hacha": la perturbadora historia en Netflix tras el éxito de Ed Gein

Por Redacción Espectáculos
La nueva incorporación a Netflix, una película turca de 2022 que resalta por sus escenas picantes.

La película romántica turca de Netflix con escenas subidas de tono que todos están viendo

Por Redacción Espectáculos
Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Vuelve una de las series más costosas de Netflix, pero con otro actor como protagonista

Por Redacción Espectáculos