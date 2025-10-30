30 de octubre de 2025 - 11:28

Se supo el millonario motivo del enojo de Susana Giménez con su nieta, Lucía Celasco

La diva de los teléfonos y su nieta no mantendrían diálogo luego de un enfrentamiento que se originó por una millonaria suma de dinero.

Susana Giménez y Lucía Celasco
Por Redacción Espectáculos

Un nuevo conflicto sacude a la familia de Susana Giménez luego de que en las últimas horas trascendió que la diva estaría enfrentada con su nieta, Lucía Celasco, por un millonario préstamo de dinero que habría terminado en pérdidas económicas.

Según contaron en el programa A la tarde (América TV), la relación entre la conductora y la hija de Mercedes Sarrabayrouse atraviesa un momento de tensión luego de que Giménez le prestó una importante suma en dólares a su nieta para que desarrollara un emprendimiento comercial que no logró los resultados esperados.

El proyecto, lejos de generar ganancias, habría derivado en pérdidas que afectaron tanto a Celasco como a su abuela. La situación habría provocado el enojo de Susana, quien le hizo un reclamo directo a Lucía.

El enfrentamiento entre Susana Giménez y Lucía Celasco por dinero

Ese gesto habría marcado un antes y un después en el vínculo entre ambas. Karina Mazzocco explicó en el ciclo que la figura televisiva no ocultó su malestar: “Susana le habría prestado un dinerillo a su nietita, y la piba parece que se lo patinó”.

Lucía Celasco junto a su mamá, Mercedes Sarrabayrouse, y Susana Giménez
Por su parte, el periodista Luis Bremer amplió la información y sumó más detalles sobre el conflicto familiar. “Ahora están las dos en Miami, pero no se estarían visitando. El conflicto tendría que ver con una suma de dinero que le habría prestado para un emprendimiento. Estamos hablando de una cifra de 6 números en verde (dólares), obviamente”, señaló.

Lucía Celasco, de 31 años, es hija de Mercedes Sarrabayrouse y Eduardo Celasco. En los últimos años se consolidó como modelo y empresaria dentro del mundo de la moda, con trabajos para marcas internacionales y un emprendimiento propio dedicado a la ropa circular, con presencia en Argentina y Estados Unidos.

El préstamo que habría originado el conflicto se habría destinado precisamente a impulsar ese negocio, aunque los resultados no fueron los esperados. Según el entorno de la diva, el malestar de Susana no estaría vinculado solo al dinero, sino también a la falta de diálogo con su nieta.

