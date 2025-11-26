Fiesta de la cerveza: así es el sistema para comprar bebida y comida online para evitar filas

En su edición 2025, la Fiesta Provincial de la Cerveza incorporará un nuevo método para agilizar la compra y el consumo de comida y bebida durante el evento. A través de una herramienta online, el público podrá comprar previamente alimentos online y retirarlo directamente en el puesto del local con un código QR que el usuario recibirá por mail.

Se trata de la misma tecnología que se utiliza en otros eventos -como el Cosquín Rock- y que permite cargar saldo para ser usado en los puestos gastronómicos y barras durante las tres noches (5, 6 y 7 de diciembre de 2025).

El detalle es que, a diferencia de otros métodos usados en otros festivales, no se necesita retirar y contar con ninguna pulsera o tarjeta para cargar el dinero. Simplemente se debe procurar tener batería en el celular para poder mostrar el código QR que llegará al mail.

Para precomprar productos se debe ingresar a la página de Pop Meals (www.popmeals.net) , seleccionar “Comprar productos”, armar el pedido y realizar el pago online . Los usuarios recibirán un QR por correo electrónico , que deberán presentar durante la fiesta en el puesto correspondiente y retirarlo antes de que finalice el evento.

Con PopMeals se espera reducir las filas y los tiempos de espera.

La carga de dinero para usar dentro del predio también se hace desde la web. Se debe indicar “Cargar dinero” y se enviará un QR con saldo disponible para consumir en cualquier barra o stand gastronómico.

Empezó la Fiesta de la Cerveza en Godoy Cruz

Quienes no hayan hecho el proceso previamente y antes de llegar al Hipódromo de Mendoza, podrán cargar saldo en las cajas del predio o escanear el QR para hacerlo desde el celular. Las cargas pueden realizarse en efectivo, tarjeta o Mercado Pago. Se debe tener en cuenta que, como ocurre en eventos multitudinarios, es probable que haya dificultades in situ en lo que hace a la señal debido al colapso de las redes telefónicas.

Qué pasa si no uso todo el dinero

Si al terminar el tercer día queda dinero sin utilizar en la cuenta virtual, quienes cuenten con saldo pendiente podrán solicitar el reintegro desde el usuario de Pop Meals.

Con la incorporación de esta tecnología, la edición de este año espera reducir filas, agilizar la atención y ofrecer un sistema transparente para enriquecer la experiencia.